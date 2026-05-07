Condenaron al piquetero Tito López y a toda su familia por lavado de activos: recibió 10 años de prisión

El Tribunal Oral Federal de Resistencia condenó este jueves al dirigente social chaqueño Ramón “Tito” López y a los integrantes de su familia en la causa por lavado de activos agravado, en un fallo que además incluyó el decomiso de tierras, maquinarias y bienes vinculados a la investigación judicial.

La sentencia fue leída por el juez Juan Manuel Iglesias, quien confirmó penas de hasta 10 años de prisión efectiva para los acusados tras el juicio oral que analizó durante meses el presunto funcionamiento de una estructura destinada a blanquear fondos a través de cooperativas, fundaciones y movimientos sociales.

El tribunal resolvió condenar a Ramón “Tito” López a 10 años de prisión, mientras que su esposa Librada Beatriz Romero y sus hijos David, Walter y Daniel López recibieron penas de 9 años de cárcel.

Todos fueron considerados coautores penalmente responsables del delito de lavado de activos agravado, bajo la figura de una asociación o banda organizada para cometer este tipo de maniobras de manera continuada.

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El TOF rechazó todos los planteos de nulidad de la defensa

Antes de dar lectura a las condenas, el Tribunal Oral Federal rechazó por mayoría los pedidos de nulidad presentados por el abogado defensor Marcelino Leiva.

La defensa había cuestionado la investigación al sostener que existieron irregularidades procesales, afectaciones al derecho de defensa y falta de imparcialidad judicial. Sin embargo, los jueces descartaron esos planteos y habilitaron la continuidad del proceso hasta llegar al veredicto condenatorio.

Las condenas contra cada integrante de la familia López

El fallo estableció las siguientes penas:

Ramón “Tito” López: 10 años de prisión.

10 años de prisión. Librada Beatriz Romero: 9 años de prisión.

9 años de prisión. David Alberto López: 9 años de prisión.

9 años de prisión. Walter Ramón López: 9 años de prisión.

9 años de prisión. Daniel Rolando López: 9 años de prisión.

Además, el tribunal dispuso para todos los condenados la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. La sentencia también fijó una multa equivalente al doble del monto de las operaciones investigadas, aunque el cálculo definitivo será determinado en una instancia posterior.

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Ordenaron decomisar tierras, maquinarias y bienes

Uno de los puntos centrales del fallo fue la decisión de avanzar sobre el patrimonio vinculado a la causa. Los jueces ordenaron poner a disposición judicial las extensiones de tierras fiscales que estaban bajo control de la familia López, junto con construcciones, galpones, plantaciones permanentes, maquinarias y otros bienes muebles presentes en los predios investigados.

Además, el TOF dispuso el decomiso de todos los bienes considerados producto, instrumento o provecho del delito de lavado de activos. El Ministerio Público Fiscal deberá presentar en los próximos diez días hábiles el inventario definitivo de los activos alcanzados por la medida, una vez que la sentencia quede firme.

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Durante los alegatos finales, el fiscal federal Federico Carniel había solicitado condenas superiores a las finalmente impuestas por el tribunal. El representante del Ministerio Público pidió 13 años de prisión para “Tito” López y Librada Romero, y 12 años para los hijos del dirigente social.

Según sostuvo la fiscalía durante el debate oral, la familia habría utilizado organizaciones sociales y cooperativas como “pantalla” para desarrollar maniobras de lavado de dinero y administración irregular de fondos públicos. Carniel también remarcó como agravantes el presunto aprovechamiento de personas vulnerables y el origen estatal del dinero investigado. “El dinero que utilizaban era el de todos los contribuyentes”, afirmó durante el juicio.

El 21 de mayo se conocerán los fundamentos completos

Tras la lectura del veredicto, el Tribunal Oral Federal fijó para el próximo 21 de mayo, a las 12, la audiencia en la que se darán a conocer los fundamentos completos de la sentencia.

La investigación judicial apuntó a un supuesto esquema de lavado de activos y desvío de fondos públicos que, según la acusación, operó durante años mediante estructuras vinculadas a la familia López.