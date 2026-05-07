La insólita reacción de un piquetero millonario tras ser condenado en Chaco: “Macri dio la orden”

La condena recién había sido leída en la sala del Tribunal Oral Federal de Resistencia cuando Ramón “Tito” López volvió a cargar contra el proceso judicial que terminó con una pena de 10 años de prisión para él y condenas de 9 años para su esposa e hijos.

En medio de la salida del tribunal, el dirigente social lanzó una frase dirigida a su abogado defensor, Marcelino Leiva, en la que vinculó el fallo con la reciente visita del expresidente Mauricio Macri a la capital chaqueña.

“Macri vino hace diez días a darle órdenes a los jueces”, expresó López tras la audiencia, según relató luego su defensor ante los medios presentes en el lugar.

La declaración se produjo después de que el TOF condenara a toda la familia López por lavado de activos agravado, en una causa que investigó presuntas maniobras de blanqueo de dinero y utilización de organizaciones sociales como estructuras de fachada.

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La defensa confirmó que apelará la sentencia

Luego del veredicto, Marcelino Leiva aseguró que la defensa avanzará con recursos ante la Cámara Federal de Casación Penal y sostuvo que el fallo dejó elementos que consideran favorables para insistir con la nulidad del proceso. “El fallo fue dividido respecto de algunos planteos y eso para nosotros es importante”, señaló el abogado, quien remarcó que uno de los magistrados acompañó parcialmente cuestionamientos realizados durante el juicio oral.

Según indicó, la estrategia seguirá enfocada en denunciar supuestas violaciones a garantías constitucionales durante la investigación. “Vamos a recurrir todas las instancias necesarias”, afirmó Leiva, quien incluso mencionó la posibilidad de acudir a tribunales internacionales.

El defensor también sostuvo que López llegó al juicio convencido de que el resultado ya estaba definido de antemano. “Siempre dijo que estaba condenado antes del juicio”, manifestó el abogado al ser consultado por la reacción del dirigente piquetero tras escuchar la pena. En ese contexto, Leiva insistió en que la causa estuvo atravesada por un fuerte componente político y cuestionó el tratamiento público que recibieron las organizaciones sociales investigadas.

Durante el debate oral, la defensa había denunciado la existencia de una presunta investigación “clandestina” y había pedido la nulidad total del expediente, aunque esos planteos fueron rechazados por mayoría por el Tribunal Oral Federal.

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La referencia a Macri y su reciente visita a Resistencia

La frase pronunciada por López hizo referencia a la presencia de Mauricio Macri en Resistencia el pasado 17 de abril, cuando el exmandatario encabezó un acto político del PRO en el Hotel Gala & Convenciones. En esa actividad, Macri pidió “blindar el cambio” y sostuvo que el espacio debía prepararse para impedir “que vuelva el populismo”.

También planteó que el PRO acompañará el rumbo económico del gobierno de Javier Milei, aunque “sin callarse” frente a errores o diferencias internas. La visita formó parte del relanzamiento político del PRO en el Nordeste argentino y reunió a dirigentes de distintos puntos de la región.

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Las penas dictadas por el Tribunal Oral Federal

El TOF de Resistencia condenó a Ramón “Tito” López a 10 años de prisión como coautor del delito de lavado de activos agravado.

Además, recibieron penas de 9 años de cárcel:

Librada Beatriz Romero

David Alberto López

Walter Ramón López

Daniel Rolando López

La sentencia incluyó además la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, multas económicas y el decomiso de bienes, tierras y maquinarias vinculadas a la investigación. El próximo 21 de mayo el tribunal dará a conocer los fundamentos completos del fallo.