Tensión en la Legislatura: Valeria Pavón llamó "fachos" a Cassani y Leconte en plena sesión

La Cámara de Diputados de Corrientes fue escenario de un violento cruce que trascendió el recinto y explotó en las redes sociales. La diputada radical Valeria Pavón tildó de "fachos" a sus pares Ricardo "Caito" Leconte (La Libertad Avanza) y Pedro "Perucho" Cassani (Encuentro Liberal), acusándolos de "defender la dictadura" durante el tratamiento de un proyecto vinculado al 50º aniversario del golpe de Estado de 1976.

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La polémica se inició con la iniciativa de la diputada Ana Almirón (Fuerza Patria), que busca incluir la leyenda “2026 – 50º aniversario del último Golpe de Estado en Argentina. Nunca Más” en toda la papelería del Estado provincial.

El argumento de Leconte y la mención a Alfonsín

El diputado libertario Caito Leconte adelantó su voto negativo al considerar que el proyecto es "tendencioso" y ofrece una "verdad a medias". En su discurso, Leconte propuso cambiar la leyenda por una frase de Raúl Alfonsín: "Tenemos un método: la democracia, para la Argentina".

"Parece que la violencia solo arranca en una época. Se omiten los intentos de juicio político a Isabel Perón y la violencia del 75 en Formosa", lanzó Leconte, quien agregó: "El Nunca Más es un consenso de los argentinos y no pertenece a un sector político. Es Nunca más a todos los golpes, no a uno solo".

Cassani y la "intolerancia"

Por su parte, Pedro Cassani se sumó a la discusión criticando lo que calificó como "pensamiento único" de ciertos sectores. "Cuando la intolerancia se adueña de la opinión de la dirigencia estamos en problemas", señaló el referente de ELI.

Cassani aprovechó su tiempo en el recinto para denunciar que, mientras se desarrollaba el debate, ya estaba siendo atacado en redes: "Una diputada señala que el diputado Leconte y el diputado Cassani defienden la dictadura. Solo quieren publicitarse con su videíto y ver cómo desacreditan a quienes tienen otra visión".

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Cruce de alto voltaje en X

La mención de Cassani hacía referencia directa al posteo de Valeria Pavón en la red social X (ex Twitter). La legisladora radical escribió sin vueltas: "Qué fachos son Perucho Cassani y Caito Leconte por defender la dictadura".

La respuesta de Leconte no tardó en llegar por la misma vía: "Repudié en la sesión el golpe, el terrorismo y la violación de derechos humanos. No sé dónde estabas", chicaneó el libertario, recordándole que ella votó en contra de la frase de Alfonsín que él mismo propuso.

Pavón cerró el cruce asegurando que estuvo en su banca "escuchando discursos eternos que poco tienen que ver con los proyectos y mucho con la necesidad de protagonismo". El episodio dejó al descubierto las profundas grietas dentro de la alianza oficialista y la oposición respecto a la construcción de la memoria histórica.