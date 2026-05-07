Clima en Corrientes: cuándo llega el frío y de cuánto será la mínima este fin de semana

El veranito de mayo llega a su fin de forma abrupta. Después de encadenar varias jornadas con máximas que superaron los 30°C, la provincia de Corrientes se encuentra bajo alerta naranja por tormentas severas y alerta amarilla por fuertes vientos.

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El fenómeno marcará el ingreso de una masa de aire frío que cambiará radicalmente las condiciones climáticas en las próximas horas.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan tormentas localmente severas que estarán acompañadas por una actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo.

Lluvias y ráfagas extremas

Los especialistas estiman que los valores de precipitación acumulada oscilarán entre los 60 y 90 mm, aunque estas cifras podrían ser superadas en puntos específicos del territorio provincial.

Sin embargo, el dato más alarmante es la intensidad del viento. Se prevén ráfagas que podrían superar los 90 km/h en las zonas bajo alerta naranja, mientras que en la Capital y departamentos aledaños (como Empedrado, Itatí, Saladas y San Luis del Palmar) rige una alerta amarilla por vientos del sector sur y sudoeste con ráfagas de hasta 80 km/h durante la tarde de este jueves.

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El otoño se hace sentir: mínimas de 7 grados

El frente de tormentas funcionará como la puerta de entrada a un marcado descenso térmico. A partir del viernes 8 de mayo, los correntinos deberán sacar el abrigo:

Viernes: se espera una mínima de 10°C y una máxima que apenas llegará a los 19°C .

Fin de semana: Las condiciones se estabilizarán y ya no se prevén lluvias, pero el frío se intensificará. Las temperaturas rondarán entre los 7°C y los 18°C.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan a la población evitar circular por la vía pública durante el periodo de ráfagas intensas, asegurar objetos que puedan volarse y mantenerse informados sobre las actualizaciones de las alertas en tiempo real.