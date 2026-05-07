Pilar Rahola desmintió a Pagano, que la había involucrado con Adorni: "Es un delirio"

La periodista catalana Pilar Rahola desmintió a Marcela Pagano y dijo que la llevará a tribunales. La diputada la había acusado de organizar reuniones entre Manuel Adorni y empresarios en España, que el jefe de Gabinete cobraba.

Sugestivo posteo de la esposa de Adorni: "Siempre hay que dejar algo atrás"

Pagano habló del tema e involucró a Rahola el martes a la noche, en el programa Duro de Domar, por C5N.

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Rahola dijo que es "absolutamente mentira" lo que dijo Pagano. "Es alucinante que se pueda mentir sin tener ni una sola prueba de nada. Es un delirio", afirmó

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