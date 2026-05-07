Caso Nahuá: el fiscal Mosquera pedirá la prisión preventiva para José Codazzi

El escenario judicial para el abogado José Fernández Codazzi se complicó seriamente en las últimas horas. El fiscal Javier Gustavo Mosquera, titular de la UFIC de Esquina, confirmó que solicitará la prisión preventiva para el letrado, a quien acusa de haber trasladado en su vehículo particular a "El Brasilero" y al menor de 6 años mientras eran intensamente buscados por la policía.

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En declaraciones radiales, Mosquera fundamentó su decisión basándose en los riesgos procesales que establece el Código Procesal Penal de Corrientes: el peligro de fuga y, fundamentalmente, el entorpecimiento de la investigación. "Debemos fundamentar objetivamente por qué hay peligro de obstaculización", remarcó el fiscal al programa Sin Freno.

Una imputación "compleja" y pesada

La situación de Codazzi no se limitaría a un simple encubrimiento. Según adelantó su defensor oficial, el doctor Fernando Ranaletti, la fiscalía evalúa imputarlo por "participación primaria por sustracción de menores".

Este encuadre legal es sumamente grave, ya que en el derecho penal argentino, al partícipe primario le corresponde la misma pena que al autor del hecho. Para la defensa, este encuadre es "complejo" y deberá ser discutido en la audiencia de formalización de la imputación.

La estrategia de la defensa

El defensor oficial Ranaletti confirmó que este jueves será un día clave con dos audiencias fundamentales:

Mediodía: audiencia de imputación (donde el fiscal informará los hechos y las pruebas). Tarde: audiencia de coerción (donde se definirá si Codazzi queda libre o en prisión preventiva).

Ranaletti buscará medidas "menos gravosas" que la cárcel. "La prisión preventiva es el último mecanismo cuando no queda otra alternativa. Hay que acreditar con indicios graves y objetivos que el imputado intentará escapar o fraguar pruebas; no alcanza con solo decirlo", sostuvo el defensor a radio Dos, apelando al principio de inocencia de su defendido.

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Bajo la lupa por la camioneta

La prueba central que sostiene el pedido del fiscal Mosquera es el relevamiento de las cámaras de seguridad, que situarían a la camioneta de Codazzi como el vehículo utilizado para mover a Regis y al niño desde un inquilinato hacia la zona rural.

La justicia ahora deberá determinar si el letrado actuó bajo su rol profesional o si cruzó la línea hacia la participación criminal activa en la sustracción del menor.