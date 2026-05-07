Cobra $345 mil de una pensión por discapacidad y trabaja 8 horas en su handbike: "Ya al vernos nos juzgan"

Federico Santillán, tiene 39 años, vive en San Fernando (Provincia de Buenos Aires), cobra una pensión por discapacidad de 345 mil pesos y debe trabajar unas 8 horas en su handbike para poder ayudar a su madre.

“Por lo general a mí los días de lluvia se me complica salir. La handbike es una especie de motito, que tiene la batería adelante pero si se llega a mojar, eso se puede llegar a romper, no tiene prácticamente arreglo”, contó en diálogo con Splendid AM 990.

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Qué discapacidad tiene Federico

“Mi discapacidad se llama mielomeningocele, tengo una discapacidad de más del 75%, es una malformación en la columna”, aseguró.

“Yo estoy trabajando para una aplicación de repartos, prendo la aplicación y me quedo en los lugares esperando prácticamente a que me hagan pedidos y de ahí lo llevo para dónde me salga el pedido”, explicó en otra parte de la entrevista.

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Trabajo y discapacidad

Además señaló que es “bastante complicado” conseguir un empleo. “No solamente a mí. A cualquier persona con discapacidad, ya al vernos, nos juzgan o piensan que no podemos hacer tal cosa... y nada que ver", remarcó.

"Tengo una pensión por discapacidad de 345mil pesos, no me alcanza. 15 días como mucho y eso se va. Yo vivo con mi mamá y ella afronta la mayoría de los gastos", agregó Santillan.

Y luego completó: "El tema del reparto ayuda un poco pero tampoco alcanza. Trabajo entre 8 y 9 horas por día arriba de la handbike, yendo y viniendo".

"Yo el tema de la computadora lo manejo bastante, me gustaría tener algo de atención al cliente", concluyó Santillán cuando se le preguntó qué trabajo le gustaría hacer.