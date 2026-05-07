jueves 07 de mayo de 2026
INTERNACIONAL
En España

Mirtha Legrand recibirá la Cruz de Oficial de Isabel la Católica por el Rey Felipe VI

La diva de la televisión argentina recibirá el reconocimiento a pocos meses de cumplir los 100 años.

Mirtha Legrand
Mirtha Legrand | CEDOC

Este jueves se conoció que Mirtha Legrand será distinguida con la Cruz de Oficial de Isabel la Católica por el Rey Felipe VI de España cuando se encuentra a pocos meses de cumplir los 100 años.

La diva de la televisión argentina recibirá una condecoración emblemática que se le otorga a “españoles o extranjeros en el exterior, que ha acreditado méritos extraordinarios en favor de España, pero con una dimensión hispanoamericana o iberoamericana", según indicaron en el medio LOC.

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LT

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