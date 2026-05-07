Este jueves se conoció que Mirtha Legrand será distinguida con la Cruz de Oficial de Isabel la Católica por el Rey Felipe VI de España cuando se encuentra a pocos meses de cumplir los 100 años.

La diva de la televisión argentina recibirá una condecoración emblemática que se le otorga a “españoles o extranjeros en el exterior, que ha acreditado méritos extraordinarios en favor de España, pero con una dimensión hispanoamericana o iberoamericana", según indicaron en el medio LOC.

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