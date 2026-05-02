Pablo Toviggino figura como autónomo en ARCA, declaró ingresos millonarios y no pagó Ganancias en 2024

El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, registra una nueva inconsistencia en su situación fiscal: según fuentes judiciales, no abonó el Impuesto a las Ganancias en 2024, en un contexto de diferencias entre su nivel de vida y lo declarado ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Registrado en ARCA únicamente como trabajador autónomo, según informó Clarín, Toviggino declaró ingresos cercanos a los 13 millones de pesos en el país, sumó rentas exentas y consignó gastos por casi 10 millones. Con esa estructura, consideró que no debía tributar el impuesto correspondiente a ese período.

El dirigente de la AFA Pablo Toviggino, cuestionado por sus ingresos declarados y su nivel de vida

La presentación correspondiente a 2025 todavía no fue difundida. En ese marco, una fuente gubrnamental se preguntó: “¿Mueve tanta plata, tiene esa categoría ante ARCA y no paga Ganancias?”.

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Los registros previos exhiben un comportamiento de contribución reducido. Según las mismas fuentes, en 2023 pagó alrededor de 4 millones de pesos; en 2022, 2,6 millones; en 2021, 2 millones; en 2020, 300 mil; y en 2019, 180 mil. Antes de ese año, no constaban pagos registrados.

En su perfil de X, Toviggino evita referirse a estas sospechas. Allí cita al Papa León XIV y reproduce una consigna de tono bíblico: "ENMUDECE ! OPILON 294 ! Pasó una brisa, la brisa de la muerte enamorada. El prestigio de Dios está en que se hace ver muy poco. ''Yo hago nuevas todas las cosas'".

En 2016, Toviggino —referente de la Federación Santiagueña de Fútbol— asumió como presidente ejecutivo del Consejo Federal. Desde esa posición, y bajo el ala de Claudio Tapia, avanzó hasta ocupar la tesorería de la AFA, un rol clave en la administración de los recursos económicos.

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Durante su declaración indagatoria ante el juez Diego Amarante, el mes pasado, procuró justificar su situación patrimonial: “Vivo en Pilar, en una casa alquilada. Vivo solo. Soy trabajador autónomo. A mí nadie me paga un sueldo. Percibo $5.000.000. Me alcanza para subsistir”.

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Pablo Toviggino: inconsistencias patrimoniales y nivel de vida

Un especialista en materia contable indicó que, si los ingresos declarados disminuyeron respecto de 2022 y 2023, podría haber quedado fuera del alcance del tributo. No obstante, introdujo otra hipótesis: que el sostenimiento económico provenga de ahorros previos o financiamiento de terceros.

Sin embargo, ninguna de estas teorías termina de explicar el nivel de vida que se le atribuye. A Toviggino se lo asocia con una propiedad en Pilar valuada en 17 millones de dólares, además de gastos significativos vinculados a su afición por los caballos de salto.

Un reporte comercial de Nosis lo ubica en el estrato socioeconómico B, con ingresos estimados entre 3,8 y 6,1 millones de pesos mensuales. Al mismo tiempo, declara un pasivo financiero de apenas 55.000 pesos y compromisos mensuales por 11.163 pesos.

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Ante ARCA figura registrado en actividades de “servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial”, con domicilio fiscal en Santiago del Estero. Realiza aportes como autónomo en la categoría “T1 Cat. III” y mantiene condición activa tanto en Ganancias como en IVA.

Empresas y bienes de Pablo Toviggino bajo la lupa

A lo largo de su trayectoria laboral, Toviggino cuenta con un único antecedente en relación de dependencia: se desempeñó como asesor de Sergio Massa, entonces titular de la Cámara de Diputados, entre 2020 y 2023.

Sin embargo, el entramado societario que lo rodea presenta otra magnitud: mediante firmas vinculadas controlaría 35 inmuebles y 135 vehículos. Su pareja, en tanto, habría operado plazos fijos por dos millones de dólares y realizado viajes al exterior, algunos en vuelos privados.

También aparece asociado a compañías como DCT SRL, HT, Indunoa, SOMA, Bori SRL, Norte Argentino SRL y 5 Esperanzas SA. Una de estas firmas, SOMA, figura como compradora inicial de la mansión en Pilar.

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Investigación judicial a Pablo Toviggino por evasión y facturas truchas

En un dictamen, el fiscal santiagueño Pedro Simón planteó que detrás de estas operatorias podría existir “una defraudación sistemática, organizada y prolongada en el tiempo” contra la AFA.

Además, señaló maniobras de evasión tributaria mediante el uso de facturas presuntamente apócrifas emitidas por algunas de esas sociedades: “Se engañó al Fisco sobre el verdadero tributo debido”, sostuvo.

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De acuerdo con el fiscal, empresas vinculadas a Toviggino habrían emitido comprobantes para respaldar transferencias desde la AFA, aunque los servicios “no habrían sido efectivamente prestados”.

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Procesamiento de Tapia y Toviggino en la causa millonaria de la AFA

En marzo, el juez Amarante dispuso el procesamiento de Tapia y Toviggino por apropiación indebida de tributos agravada y de recursos de la seguridad social por un total de 19.300 millones de pesos no ingresados en tiempo y forma. Asimismo, ordenó embargos por 350 millones de pesos sobre cada uno.

En ese expediente, ARCA detectó facturación irregular por 235.708.914 pesos emitida entre 2023 y 2024 por 16 compañías.

Los comprobantes incluyen trabajos en el predio de Ezeiza y en la sede de la calle Viamonte, además de tareas de mantenimiento, iluminación, instalación de pantallas LED, sonido, servicios de disc jockey y transporte.

NG