"El régimen venezolano sí tortura": la denuncia del gendarme Nahuel Gallo ante la Justicia argentina

El gendarme argentino Nahuel Gallo realizó una denuncia ante la Justicia federal por los tormentos que sufrió durante su detención de 448 días bajo el gobierno de Nicolás Maduro. El militar afirmó: “El régimen venezolano sí tortura, y lo sigue haciendo”.

En su cuenta oficial de X, el gendarme escribió: “Hoy di un paso que me costó mucho: por primera vez conté lo que viví en Venezuela desde el 08 de diciembre de 2024. Volver a esos momentos duele. Revivirlos no es fácil. Pero hay algo más fuerte que el miedo: la verdad. Y la verdad es que esto no puede seguir pasando”.

Desaprobación de Delcy Rodríguez aumenta y empeora el ánimo económico en Venezuela

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Y agregó: “El régimen venezolano sí tortura, y lo sigue haciendo. No es un discurso, es una realidad que muchos hemos vivido. Hoy, con la frente en alto, lo digo sin miedo: soy inocente, siempre lo fui”.

Para luego sumar: “Este es mi momento de exigir justicia. Por mí. Por mi familia. Por todos los extranjeros que atravesamos ese infierno. Y por cada venezolano que aún sigue sufriendo en silencio. Porque mientras muchos callan, otros siguen presos, siguen siendo víctimas, siguen esperando. Justicia y Libertad”.

Nahuel Gallo

La denuncia de Nahuel Gallo tras ser liberado y regresar de Venezuela

Tras ser liberado y volver de Venezuela, donde pasó más de un año detenido, el gendarme Nahuel Gallo dio el pasado 4 de marzo una conferencia de prensa desde el Edificio Centinela, de la Gendarmería Nacional, junto a la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva; el canciller Pablo Quirno y el jefe de la Gendarmería Comandante General Claudio Brilloni.

El canciller Pablo Quirno, el jefe de la Gendarmería Claudio Brilloni, Nahuel Gallo y la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva

“Me encuentro bien de salud, gracias a Dios, estoy pasando por un momento de estudios y tratando de reinsertarme en la sociedad. Me han hecho saber desde el Estado venezolano que el Estado argentino había pedido por mí. Éramos de 35 nacionalidades, y el único al que tuvieron muy presente porque me han pedido fue a mí”, comenzó diciendo Gallo.

Giro en el Mercosur por el posible regreso de Venezuela al bloque

Y luego especificó: “El Rodeo 1 no es un lugar muy bueno, sino de bastante tortura psicológica. Hay 24 extranjeros más en Rodeo 1 que están esperando ser liberados. Tuve la oportunidad de haber salido en libertad el domingo, con mucha incertidumbre. Ahí no te avisan adónde vas a ir, es cuestión de momentos y días”.

Nahuel Gallo durante su detención en Venezuela

A continuación, expresó: “Gracias a Dios, mi fortaleza mental y pensar en mi hijo fue lo único que me mantuvo fuerte. No es fácil estar incomunicado y que te acusen de delitos que no vienen al caso. Los presos políticos están esperado ser liberados. He conocido a muchísimos venezolanos, me han ayudado así sea con una media. Porque los extranjeros no teníamos visitas ni llamadas”.

Gallo cerró la conferencia diciendo: “Yo sigo encerrado en mi mente, hasta que no liberen a esos 24 extranjeros, yo no estoy libre. No me siento preparado para contar las atrocidades que hicieron”.

HM/DCQ