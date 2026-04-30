Desaprobación de Delcy Rodríguez aumenta y empeora el ánimo económico en Venezuela

La desaprobación hacia la presidenta interina, Delcy Rodríguez, aumentó en abril, ya que los venezolanos se muestran cada vez más impacientes ante unas perspectivas económicas sombrías, lo que resalta la creciente presión sobre su gobierno tras la detención de Nicolás Maduro en enero.

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Una nueva encuesta de AtlasIntel realizada para Bloomberg News muestra que el 31% de los encuestados aprueba a Rodríguez, frente al 35% de marzo. Su desaprobación subió al 47% desde el 45% del mes anterior.

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Los resultados se dan a conocer en un momento en que el sentimiento económico sigue siendo profundamente negativo, con un 77% de los encuestados que califican la economía nacional como mala y un 76% que opina lo mismo sobre el mercado laboral.

Los hallazgos ponen de relieve una desconexión entre las expectativas de recuperación y la realidad cotidiana de muchos venezolanos, incluso mientras el gobierno firma acuerdos con empresas energéticas extranjeras e impulsa cambios legales para atraer la inversión internacional tras la destitución de Maduro.

Rodríguez dijo que anunciará un aumento salarial el viernes, coincidiendo con el Día del Trabajo, pero subrayó que sería “responsable”, para evitar alimentar la inflación.

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Mientras tanto, vuelven a aparecer señales de tensión. Las protestas se han intensificado en las últimas semanas a medida que crece la frustración por una inflación persistentemente alta y unos salarios estancados, incluso pese a los esfuerzos de las autoridades por estabilizar la moneda.

AtlasIntel encuestó a 4.629 personas en toda Venezuela entre el 24 y el 28 de abril. La encuesta tuvo un margen de error de más o menos 1 punto porcentual.

GZ