Tensión en Argentina: la corrupción que envuelve a la AFA y Manuel Adorni y un tiroteo escolar en Santa Fe

En su programa por NetTV y Radio Perfil, Marcelo Longobardi, dedicó un espacio para hablar de la corrupción y mencionó por un lado las acusaciones contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el escándalo que lo envuelve, como así también el estado del caso de la AFA en el que fueron procesados Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggiano.

El periodista también dedicó otros minutos de su programa para hablar del lamentable episodio ocurrido en la localidad santafesina de San Cristóbal, donde un adolescente de 15 años protagonizó un tiroteo escolar por el que murió otro joven de 13 años. En su análisis identificó tres factores clave que se encuentran en episodios similares ocurridos en otros países, en su mayoría en Estados Unidos.

Las jubiladas señaladas como las "prestamistas" de Manuel Adorni negaron conocer al funcionario

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Las "prestamistas" jubiladas de Manuel Adorni rechazaron conocer al funcionario

Manuel Adorni venía complicado ya como consecuencia tanto del viaje de su esposa en un avión oficial a Nueva York, tanto por las confusas explicaciones que hay alrededor del tema del vuelo privado a Punta de Este, un desastre que terminó con que Adorni no pudo explicar quién había pagado el vuelo, que primero lo pagó él, después no lo pagó él. Y quedó dando vuelta el tema de las propiedades, de esta compra en un barrio cerrado y de un departamento en el barrio de Caballito.

Finalmente, hoy se conoció que en el Registro de la Propiedad Inmueble, efectivamente Adorni compró un departamento y que, según consta en los registros, el departamento se compró por 230 mil dólares, y acá hay una observación, que es que ese departamento vale el doble, y que fue pagado con 87% de dinero prestado por un préstamo hipotecario no bancario, es decir, personas que prestan dinero.

Acá el asunto es que Adorni registró esta compra por 230 mil dólares de un inmueble en el barrio de Caballito con una hipoteca con dos señoras de un departamento que, además, según el mercado parece valer el doble. Pero cuando los medios fueron a preguntar, creo que fue La Nación el primero, Ignacio Grimaldi, fueron a buscar a las señoras, que dijeron desconocer el asunto.

Las jubiladas señaladas como las "prestamistas" de Manuel Adorni negaron conocer al funcionario

Es muy raro, estas dos personas eran aparentemente dueñas del inmueble, no parecen tener contacto entre ellas, si me equivoco en algo lo corregiré mañana, una tiene 64 años, la otra tiene 72 y figuran como prestamistas del crédito por 200 mil dólares. Es decir que Adorni ha puesto 30 mil y las señoras prestamistas pusieron 200 mil dólares, y han reaccionado de manera negativa cuando se les consultó si reconocían a Manual Adorni y sabían que le habían ofrecido un préstamo.

Me imagino que esto merece una declaración bastante inmediata, y me gustaría, me voy a meter en un lío, me parece que hay un gran malentendido. La Argentina viene de niveles de corrupción tan estrafalarios, tan visibles, con los Kirchner, de tal nivel de locura, que mucha gente dice 'bueno, pero ¿querés que vuelvan los Kichner?', pero con independencia de la magnitud, la corrupción es corrupción, sobre todo si quien cae en estos manejos dudosos ha resaltado durante tanto tiempo la importancia de la transparencia, eso agrava el cuadro.

Hay niveles, una cosa es Lázaro Báez y otra cosa es Adorni, eso está claro. Pero también es cierto que Adorni, no siendo Lázaro Báez, se ha mostrado como una especie de quijote contra la corrupción, contra los periodistas ensobrados y todas estas estupideces, todo esto agrava el cuadro de Adorni, sobre todo porque fue el mismo que planteó que los famliares no podían pisar un avión familiar y el mismo viola la regla que dictó.

El departamento de Manuel Adorni en Caballito.

La agenda pública no trata de temas que se sustituyen, trata sobre temas que se complementan. No existe tal cosa de que porque el viernes se conoció la gran noticia del fallo a favor de la Argentina por YPF eso anula el hecho de que los periodistas traten, de un modo u otro, el caso Adorni. Es válido ocuparse del tema YPF y es válido ocuparse del tema Adorni, y en el caso de la televisión, la televisión obedece al interés del público. Hay que contar todo, la agenda pública es muy amplia y muy diversa.

Así que Adorni está enroscado en un problema serio. Por ahí las señoras le prestaron la plata a un escribano y el escribano le prestó la plata a Adorni, que se yo, hay que tratar de entender el cuadro de cosas, y las señoras no saben a quién le prestaron la plata, digo, para tratar de entender semejante ensalada tan desprolija. Se ve que Adorni está muy afectado y alguien está ventilando información sobre él.

Escándalo de la AFA: procesaron a Claudio Tapia y Pablo Toviggino, pero se posterga el asunto

En cuanto a los señores Claudio Tapia y Pablo Toviggino y a la AFA, acá hay varios temas. El primero tiene que ver con que ayer el juez Diego Amarante, un juez federal en lo penal y económico, finalmente procesó y embargó a ambos por la figura agravada de apropiación indebida de tributos y de recursos de la seguridad social, siendo que el juez comprobó que al mismo tiempo que no pagaban esos tributos, la AFA tenía los fondos suficientes como para hacerlo.

Les fijó un monto a ambos por 350 millones de embargo, decidió sostener la prohibición de salida del país de ambos y este delito no es excarcelable y tiene penas de hasta 50 años de prisión. Y esto ocurre a dos meses y pico del Mundial, por fuera de los escandaloso del cuadro de cosas que rodea a estos personajes, un papelón.

Escándalo en la AFA: procesaron a "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino por retención indebida de aportes

Y al mismo tiempo, ayer se esperaba la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal respecto de cual de tres jueces debe intervenir en la investigación por la mansión famosa de Pilar, otro aspecto de la 'AFAgate'. Y sin embargo, ayer la Cámara no resolvió qué juez debe intervenir el tema porque la doctora Carrió presentó una objeción, una impugnación sobre una de las integrantes de la Cámara, contra la jueza Ángela Ledesma, una de las tres que interviene en el asunto, bajo el argumento de que la jueza Ledesma integró el Tribunal Supremo de Justicia de Santiago del Estero, que es la provincia donde Toviggino aparentemente tiene como base.

No sé qué es peor, si la postergación del asunto, y esto es muy importante porque no puede ser que en tanto tiempo Argentina no pueda resolver qué juez interviene en un asunto tan importante e impactante.

Tiroteo escolar en Santa Fe: factores comunes entre los atacantes

Ayer a las 7:15 de la mañana, en la Escuela N°40 Mariano Moreno de San Cristóbal, una localidad santafesina de unos 18 mil habitantes, un adolescente entró al colegio con un fusil y mató a Ian Cabrera Núñez, de 13 años, el atacante tiene 15 y el niño muerto tiene 13; hirió a otros y en la estampida salieron lastimados otros seis niños.

Este alumno de 15 años cursa el tercer año de esta institución, fue con un arma a la escuela, ingresó, disparó en el patio interno matando a su compañero de 13 años. Usó una escopeta, calibre 12-70 que ingresó a la escuela en una funda de guitarra, siendo que en ese día los alumnos debían llevar un instrumento musical, y cuando estaban la formación de los estudiantes en la bandera, arrancó el tiroteo.

Es interesante ver el cuadro penal de este joven de 15 años, que no será juzgado bajo el nuevo régimen penal juvenil, sancionado hace poco por el gobierno, porque el mismo va a entrar en vigencia a mediados del mes de septiembre.

Ha muerto Ian Cabrera de 13 años, su padre empleado municipal. Se sabe poco del alumno que disparó, con excepción de algunos comentarios preliminares que indican que atravesaría una situación familiar muy compleja y, no sé si esto es una forma fácil de explicar el asunto o no, pero aparentemente era víctima de bullying.

Fachada escuela de Santa Fe - San Cristóbal

Es un asunto que se ha expandido mucho. Siempre hubo bullying en el colegio, pero no sé si hay más bullying o trascendencia del tema. No sé si el bullying ha tomado otra dimensión como problema social y el mismo nivel de bullying es un tema más visible o que el grado de bullying se agravó hoy en día.

De todas maneras, creo que aunque el bullying intervenga en estos temas, no me alcanza para explicar un caso tan extremo. Se ha dicho que este joven estaba en un tratamiento psicológico por un complejo contexto familiar y emocional que atravesaba, pero no psiquiátrico, sino psicológico.

Ayer en una escuela en Texas un estudiante le disparó a la maestra, no la mató por suerte, y hoy hay un montón de trabajos en los medios de qué puede llevar a un adolescente a disparar a sus compañeros y cuáles son signos de alarma que las familias deben tener en cuenta.

Argentina no es un país, por suerte, donde esto ocurra todo el tiempo. En Estados Unidos se concentra entre el 80% y 90% de todos los tiroteos escolares del mundo, en un solo país, y desde el 2021 al 2024, en 2022 hubo 83 incidentes, en 2025 hubo 78, con 32 muertos y 122 heridos, y en lo que va de 2026 hubo 47 incidentes en lugares de educación. Es un tema poco menos que diario.

Tiroteo en una escuela de Santa Fe: el adolescente es inimputable y confirmaron quién era la víctima

Estamos lejos de este cuadro tan dramático. Desde 1983 al 2026 los casos fatales o de extrema gravedad vinculados a alumnos en Argentina no llegan a 10, pero la frecuencia de episodios y amenazas aumentó notoriamente a partir de la pandemia de Covid-19 y lo mismo ocurrió en Estados Unidos. No estoy en condiciones, no soy especialista, para vincular un fenómeno con el otro, pero es lo que dicen los especialistas y las estadísticas.

El 90% de los casos ocurre en Estados Unidos y el 10% restante se reparte entre el resto de países del mundo, entre ellos Argentina con 10 casos en 10 años.

Hay algunos patrones comunes en estos casos. Yo entiendo que cada caso es cada caso y quién sabe qué es lo que hace que un adolescente atormentado resuelva quitarle un fusil a un abuelo y entrar al colegio a los tiros, el problema es mucho más complejo pero hay patrones comunes que ocurren iguales en todos los casos.

Uno de los patrones es el acceso a armas en el hogar, pero en el denominador común de estos casos es que los jóvenes tienen acceso a armas. Y después, por lo general, los agresores son adolescentes varones sin antecedentes visibles, lo cual complejiza mucho la detección previa de los casos. Tenemos dos denominadores comunes.

También figura el bullying como factor desencadenante, no sé si determinante pero sí desencadenante. Estoy haciendo conjeturas. Estos tres aspectos parecen aplicar en todos los casos.