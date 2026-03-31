Se eleva el tipo de cambio en Argentina y la guerra golpea duramente la economía global

En su programa por NetTV y Radio Perfil, Marcelo Longobardi realizó un análisis del estado de la economía argentina, advirtiendo que se incrementaron todos los tipos de cambio, y luego procedió a realizar un análisis de la economía global y el impacto de la guerra en Medio Oriente, con graves consecuencias, sobre todo en materia energética.

Estado de la economía argentina e impacto de la guerra sobre la economía global

Vamos a empezar por los mercados. En el caso argentino, ayer han subido un poquito todos los tipos de cambio, de modo simultáneo, los cuatro que miramos. El tipo de cambio oficial subió 15 pesos, de 1405 a 1420, lo cual a mi me parece bien, me parece que está súper bien que el tipo de cambio fluya y flote y que no siga bajando. Esto no es una crítica, es una descripción.

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Quedó 1425 el blue, que subió 5 pesos; 1431 el dólar MEP, que subió casi 30 pesos; y ha habido una importante suba en el llamado dólar contado con liquidación, de 1433 a 1491. Esto en cuanto a los tipos de cambio.

El Merval argentino, el índice que nos indica cómo va la bolsa, subió ayer 2,6%. El Banco Central compró reservas, 208 millones. Han subido algunas acciones argentinas que cotizan en Wall Street, pero cayeron los bonos argentinos, los bonos soberanos.

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Han caído los dos más relevantes el 1%, y eso derivó en un récord del riesgo país en el último tiempo, recuerden que en enero teníamos un riesgo país de 484 puntos, luego empezó a oscilar entre los 500 y 550, llegó a 633 la semana pasada y ayer cerró en 637 puntos, que es una cifra que refleja no solo esta caída de los bonos, que si es una cuestión matemática, pero también el desastroso estado de las finanzas mundiales.

Ayer no solo el peso se devaluó un poquito contra el dólar, sino que ocurrió lo propio con todas las monedas latinoamericanas, todas. En términos generales, el sol peruano, el peso colombiano, el peso chileno, el peso mexicano, el uruguayo, el bolívar, todos se han visto afectados y han perdido un poquito de valor contra el dólar.

Les decía que ayer el Banco Central compró 208 millones de dólares, o algo así, que es la segunda compra más importante desde que el Banco Central compra dólares. Hubo una compra de 230 millones en algún momento, pero la de ayer fue importante. Pero aún así el riesgo país tocó un máximo desde diciembre.

Y en cuanto a los mercados mundiales, ayer hubo una significativa suba y esta mañana hay una leve baja. Ayer el barril llamado WTI, que es el barril según la cotización norteamericana, había subido 5,7% a 105,30$ dólares; y el Brent subió casi 2%, llegando a casi 115$ dólares el barril. Esta mañana ha bajado un poquito, creo que está en 106,35$, pero veremos su comportamiento durante el día.

Y por supuesto, los tres índices que nos indican el estado del mercado en Estados Unidos siguen en un desastre. Esto es una cosa que se repite, no es que un día sube y un día baja, baja todos días, imagínense las pérdidas de los fondos de inversión, de los ahorristas norteamericanos, de los bancos, de los fondos de pensión. Desde hace un mes y pico que viene ocurriendo semejante situación.

Ayer hubo una alerta que dio a conocer la Sociedad Rural Argentina respecto del impacto que puede tener en el agro el incremento de los costos para la producción agrícola, fertilizantes y demás, si se prolonga la guerra en Medio Oriente, en el caso de que tal cosa ocurra.

Es indescifrable. Trump dice estar negociando con un nuevo régimen, como si hubiera habido un cambio, alucinó. Y tiene 50 mil soldados en la puerta de Irán. ¿Cuál es el destino? nadie sabe. Trump reiteró ayer que él está en condiciones de cambiar de opinión en un minuto. Puede ser una estrategia, en beneficio del debate, comprensible, porque engaña a su enemigo, pero está enloqueciendo al mundo.

Me voy a detener un par de minutos en un informe publicado ayer en Londres por la BBC, que da cuenta de todas las medidas que están tomando los gobiernos como consecuencia del impacto del precio de los combustibles, fertilizantes, medicamentos, insumos industriales.

En Argentina aún no se refleja, Argentina no está mal en materia energética, estamos lejos de la guerra, pero...Voy a hacer un repaso que va de mayor a menor.

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Por ejemplo, los países asiáticos son los que están más afectados. Han declarado en general la emergencia nacional, en muchos casos reduciendo la jornada laboral a cuatro días, cerrando escuelas o entregando subsidios para enfrentar escenarios que parecían improbables hace menos de un mes, y esto recién empieza.

Dijo el director ejecutivo de la agencia nacional de energía que esta es la mayor amenaza a la seguridad energética global de la historia. Por ejemplo, el precio del gas en Europa ha aumentado 50%, empresas aéreas han anunciado un aumento en el precio de los billetes, mientras que la producción agrícola también está sufriendo el golpe por la subida del precio de los fertilizantes, a esto se refiere la Sociedad Rural Argentina.

En el caso de Asia en general, se encuentra particularmente afectada porque el 90% del petróleo que consume Asia pasa por el estrecho de Ormuz. Caso de Filipinas, por ejemplo, que importa el 98% del petróleo desde el Golfo Pérsico, decreto estado de emergencia energética nacional, una regulación total a la industria de los hidrocarburos. Caso de Sri Lanka, declaró festivos y feriados todos los miércoles para instituciones públicas, mientras que Tailandia y Vietnam le han pedido a sus ciudadanos que trabajen desde sus casas para ahorrar combustible. En Tailandia le piden a la gente que no use el ascensor para no gastar energía, que usen las escaleras.

Japón está liberando reservas de petróleo al mercado; Corea del Sur anunció que el gobierno aumentará los límites de capacidad de generación eléctrica en base al carbón, estamos hablando de un país industrial y muy próspero que vuelve al uso del carbón para compensar el aumento del precio del petróleo y va a elevar la tasa de uso de las centrales nucleares al 80%. Y por primera vez en la historia, Corea del Sur le puso un tope a los precios del combustible. Países ultra capitalistas están regulando el precio de los combustibles.

La India ha tomado medidas para recortar el suministro de gas licuado destinado a la industria. Algunos países han tenido que racionar el combustible para prolongar la duración de sus reservas. Tailandia, Filipinas, Sri Lanka están negociando la compra de petróleo a Rusia. Todo ese dinero que ingresa a Rusia sirve para matar ucranianos.

En Europa, España probó un plan valuado en 5700 millones de dólares para mitigar los efectos de la crisis energética, que incluye bajar impuestos a la leña. España está mirando a la leña como Corea está mirando al carbón para producir energía. En Alemania se reguló el mercado y han descartado, por ahora, la compra de gas a Rusia. Italia tiene previsto utilizar un IVA adicional para compensar a los consumidores.

En América Latina hay alguna noticia en Brasil, el gobierno de Brasil está aplicando un plan fiscal con medidas como eliminación temporal de dos impuestos sobre el diesel y la entrega de una subvención a productores importadores de combustible. México activó un subsidio a la compra de combustible. En Chile el gobierno adelantó hace una semana que en el país iba a haber un aumento histórico en el valor de la energía, 30% la gasolina y 60% el diesel, y eso provocó una protesta, una revuelta.

El único gobierno que no hizo nada fue Argentina, no ha anunciado por ahora medidas para apalear el alza de precios. Acá puede haber diversas alternativas. Un gobierno que no está inclinado naturalmente a regular ningún mercado y estarán esperando a ver cuánto dura esta historia.

Tomemos consciencia de lo que está pasando fuera de Argentina, acá estamos en un momento casi privilegiado. Por supuesto que hay otros pronósticos globales respecto de una recesión e inflación mundial y datos muy negativos sobre la economía mundial.

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Acá aparece el economista argentino Luis Secco, que dice ojo que esto luce lejano, pero no tan lejano. Es el informe más completo que he leído, que dice que Argentina probablemente también tenga complicaciones como consecuencia de la guerra. Él dice que el ombligismo argentino es un rasgo genético incuestionable, que el mundo nos queda irremediablemente lejos, y que los males, intrigas y tragedias propias se traducen en urgencias que no dejan mucho tiempo para preocuparse de lo que pasa allá afuera.

Ese rasgo se ha ido atenuando de la mano de la globalización económica, de la velocidad del alcance con el que se mueve la información, pero todavía a la hora de ponderar riesgos el peso recae preponderantemente sobre los idiosincrático. Riesgos que no son menores.

La fase 4 del programa de estabilización no está dando los resultados esperados, dice Luis Secco. La inflación no afloja, el peso se aprecia en términos reales, la actividad económica se mueve a diferentes velocidades en el marco de una notable dispersión sectorial, el empleo no mejora, los salarios reales tampoco y la sociedad traduce su cansancio en encuestas.

Él enumera las áreas de la economía afectada por la guerra, el petróleo y combustibles líquidos, el gas, fertilizantes y alimentos, aluminio, la logística, los fletes, los seguros y el comercio global, el riesgo de un bloqueo al ingreso al Mar Rojo y por supuesto una afectación al crecimiento global.

Ese es un poco el estado de la economía argentina y de cómo se proyecta la guerra sobe la economía del mundo.