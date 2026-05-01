Caso Fernando Báez Sosa: los rugbiers condenados recibieron un nuevo revés de la Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema de Justicia rechazó los recursos de queja presentados por las defensas de siete de los jóvenes condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa, sucedido el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell.

De acuerdo a La Nación, que tuvo acceso a fuentes del máximo tribunal, los jueces Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz resolvieron desestimar la presentación realizada por el abogado Hugo Tomei en representación de Ayrton Viollaz, Enzo Comelli, Blas Cinalli, Ciro, Lucas y Luciano Pertossi.

El fallo de los jueces sobre los rugbiers afirma que “el recurso extraordinario, cuya denegación motivó esta queja no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable”.

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La Corte Suprema también decidió rechazar el planteo que presentó el abogado Francisco Oneto, representante legal de Máximo Thomsen, porque el “recurrente” no cumplió con los requisitos formales que exige este procedimiento.

Las presentaciones realizadas ante el máximo tribunal están basada en la supuesta “vulneración estructural del derecho de defensa en juicio, derivada de la existencia de intereses contrapuestos entre los imputados y la persistencia de una defensa técnica común e indiferenciada durante todas las etapas del proceso”, según anunció la Defensoría de Casación de la Provincia de Buenos Aires a través de un comunicado de prensa.

Máximo Thomsen

La condena a los rugbiers por el asesinato de Fernando Báez Sosa

Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi fueron condenados a prisión perpetua luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°1 de Dolores los considerara coautores del delito de “homicidio doblemente agravado” de Fernando Báez Sosa, a quien le quitaron la vida a golpes de puño y patadas.

Ayrton Violaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi recibieron 15 años de prisión al ser considerados “partícipes secundarios” del brutal crimen.

Los rugbiers en Gesell antes del asesinato de Fernando Báez Sosa

En una entrevista con el periodista especializado en policiales Mauro Szeta, Pertossi habló sobre lo ocurrido y afirmó: “Nunca vi a Thomsen ni a Fernando. Escuchaba gritos, mucho quilombo. Fue un segundo que pasó todo. No me di cuenta de la situación como para decir ‘paren’. No lo pensé en el momento”.

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Sobre el audio que envió minutos después a su grupo de WhatsApp, revelando que Báez Sosa había muerto usando la palabra “caducó”, declaró: “No me acordaba, no podía creer por qué me referí de esa manera. Estaba en shock”.

El rugbier recordó que regresó a la casa que alquilaba con sus amigos y “los noté tranquilos, ninguno me generó desconfianza. Creo que ninguno tomó dimensión de lo que había pasado”.

Lucas Pertossi

Según el rugbier, desde antes del juicio “quería declarar” y “contar lo que pasó, pero me dijeron que no hacía falta. La estrategia fue todos juntos en bloque y no todos hicimos lo mismo ni tuvimos la misma participación”.

Pertossi cerró la entrevista asegurando que "no fue un asesinato porque ninguno tuvo intención de matarlo. Lo tomo como una tragedia, algo que se fue de las manos”.

HM/ML