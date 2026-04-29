Santos Clemente Vera fue acusado por el crimen de Cassandre Bouvier y Houria Moumni, las turistas francesas que fueron asesinadas en Salta en 2011, y aunque fue absuelto en el juicio, el Tribunal de Impugnación de la provincia revocó el fallo y lo condenó a prisión perpetua. Pasó más de diez años preso, hasta que en 2023 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto esta medida al considerarlo inocente.

Ahora, Vera fue acusado por una mujer de 72 años de un presunto hecho de violación que habría ocurrido en julio de 2011, fecha cercana al hallazgo de los cuerpos de Bouvier y Moumni. Su abogado, Roberto Reyes, dio a conocer que fue notificado por una medida cautelar en el marco de esta denuncia, pero lo vinculó con la intención de las autoridades de obtener el ADN de su esposa, Beatriz Yapura, en el marco del doble femicidio de las jóvenes europeas.

"Fue una farsa judicial": el padre de una de las turistas francesas asesinadas en Salta se reúne con los nuevos fiscales

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Son situaciones que llaman la atención”, expresó el letrado. Debido a la nueva presentación, la Policía de Salta fue hasta su vivienda en la localidad de Villa San Lorenzo para darle aviso de la investigación a cargo de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, la cual se halla en una etapa preliminar. “Con la historia trágica que tiene él, obviamente, siempre piensa lo peor”, comentó.

Según explicó Reyes al medio Salta/12 "no hay todavía una acusación precisa" acerca de la denuncia de abuso y una etapa premilinar pone a alguien en carácter de sospechoso, pero "no le dejaron ni una copia" y que solo pudieron reconstruir la acusación de acuerdo a lo que le expresaron los agentes. De esta forma, hicieron una presentación ante el Ministerio Público Fiscal (MPF) para tener conocimiento real del caso.

Cassandre Bouvier y Houria Moumni, las dos turistas francesas abusadas y asesinadas en Francia.

También dijo que fue "curiosa" la rapidez en la que se realizó el trámite (la denuncia ingresó a la mañana y lo notificaron por la tarde) y señaló que como ya pasaron 15 años de aquel hecho la causa estaría prescripta. "No tiene seriedad. Jurídicamente no lo va a afectar, pero esto lo va a afectar muchísimo en lo psicológico", sostuvo al referirse a todo lo que significó para él y su familia sus años en prisión, en medio de múltiples irregularidades.

Crimen de las turistas en Salta: nuevas muestras de ADN

Para José Vargas, otro de los defensores de Vera, esta denuncia podría tener como objetivo facilitar la obtención del ADN de la mujer del baqueano injustamente detenido por el doble femicidio de las investigadoras francesas. En ese contexto, vale recordar que en 2025 la Justicia salteña creó una Unidad Fiscal Especializada para realizar un análisis integral de la instrucción por los asesinatos de Cassandra y Houria, que fue criticada en distintos momentos por las pesquisas policiales y judiciales.

Luego de que se tomaran la decisión de abrir la investigación, en febrero de este año se avanzó con la citación de distintas mujeres con el fin de esclarecer el origen de un perfil femenino detectado por los expertos que trabajan en Francia.

Para descartar si se trata de una posible "contaminación en un laboratorio" o una nueva hipótesis se presentaron al estudio profesionales que trabajaron en el análisis de las muestras y personas del entorno de otros imputados, pero la única que se negó al hisopado fue Beatriz Yapura, según comunicó el MPF de Salta.

Santos Clemente Vera y Jean-Michel Bouvier, padre de Cassendre.

“En esa denuncia hay un señalamiento y eso daría pie a lo que solicita la Fiscalía”, expresó el abogado, que además puso en duda la lucidez de la denunciante. Reyes, por su parte, se manifestó en el mismo sentido y dijo que la mujer no se sometió al procedimiento porque este sería “violatorio del derecho a la intimidad” si no cumplen determinados requisitos legales.

“La autorización para la extracción de muestras de ADN tiene que salir del juez de Garantías, pero no en una orden simple y concreta, sino que debe estar fundamentada en la necesidad de que esta prueba sea conducente a los fines investigativos”, consideró. En tanto, cuestionó la calidad de las pruebas.

Meses atrás, cuando se conoció el pedido de la Fiscalía, el abogado habló del temor de la familia del trabajador rural ante posibles nuevas irregularidades. “Hace casi 15 años Santos Clemente Vera colaboró como guía con los policías que buscaban a las mujeres francesas por toda la quebrada de San Lorenzo. De guía pasó a imputado y luego a condenado”.

Cómo fue el doble femicidio de Cassandre y Houria

Cassandre, historiadora de 29 años, y Hourie, socióloga de 24, eran estudiantes de la Universidad de La Sorbona y decidieron recorrer el Norte argentino luego de la invitación de un profesor con el que habían compartido un Comgreso en Buenos Aires en 2011. El 29 de julio de ese año, sus cuerpos fueron hallados en la Quebrada de San Lorenzo, cerca a la ciudad de Salta. El descubrimiento ocurrió dos semanas después de que se reportara que estaban desaparecidas.

Los estudios forenses determinaron que habían sido asesinadas a balazos y presentaban signos compatibles con abuso sexual. Entre algunos de los puntos más cuestionados estuvo la determinación del momento de las muertes: hubo pericias que indicaban un tiempo de entre 48 y 72 horas antes del hallazgo, pero el primer juez de la causa, Martín Pérez, fijó como día de los femicidios el 15 de julio, por el informe de la bióloga forense María Rosana Ayón.

Además, se inició una causa por "apremios ilegales" a quince policías, acusados de amenazar y torturar a los detenidos y acusados en la causa; algunos de ellos eran los baqueanos que los ayudaron a recorrer la zona.

Cassandre Bouvier y Houria Moumni.

El caso llegó a juicio en 2014, donde Gustavo Lasi fue condenado 30 años de prisión por “robo calificado por el uso de arma, abuso sexual con acceso carnal agravado, y doble homicidio calificado criminis causa”, mientras que Daniel Vilte y Vera fueron absueltos. También se dictó sentenciar a Omar Ramos y Antonio Sandoval a dos años de prisión condicional por encubrimiento calificado.

El ADN de Lasi apareció en los dos cuerpos, tanto el perfil autosómico (identifica a la persona con un 99,9% de exactitud) y el marcador del Cromosoma Y (determina el linaje paterno). Los exámenes de Vilte fueron negativos, y en el caso de Vera, el perfil autosómico dio negativo y el otro, positivo. En las muestras analizadas en Francia, no se encontró ningún rastro de Vera ni de Vilte, pero sí de Lasi.

De todas formas, en 2016 el Tribunal de Impugnación de Salta resolvió cambiar la condena de Lasi y revocar la absolución de Vera, condenando a ambos a prisión perpetua. Cuando el defensor de Vera pidió una contrapericia, le contestaron que las muestras habían sido desechadas. La Corte Suprema ordenó la liberación de Santos en 2023 y su sobreseimiento definitivo ocurrió el año pasado.

Jean-Michel Bouvier, padre de Cassandre, siempre defendió al baqueano al manifestar que prefería "un culpable en libertad, que a un inocente en prisión", al mismo tiempo que sugirió que las irregularidade en la causa fueron mecanismos para "encubrir" a otros responsables. La repercusión de la nueva denuncia contra Vera llevó al periodista francés Jean Charles Chatard, que escribió un libro sobre el caso, a defenderlo nuevamente y sostener que nunca se detectó material genético suyo en el cuerpo de las víctimas.

FP cp