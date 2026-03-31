Luego de que se tomara la decisión de reabrir la investigación por el doble crimen de Cassandre Bouvier y Houria Moumni, las turistas francesas que fueron violadas y asesinadas a tiros en Salta en 2011, el caso podría tener un giro relacionado a las pericias genéticas. En los últimos días se avanzó con la citación de distintas mujeres con el fin de esclarecer el origen de un perfil femenino detectado por los expertos que trabajan en Francia.

La medida se da en el marco de la revisión de la causa, que desde el inicio fue apuntada por diferentes irregularidades y que actualmente tiene a un condenado a perpetua por el hecho, Gustavo Lasi. Después de que se repatriaran las muestras genéticas que habían sido tomadas del cuerpo de las jóvenes investigadoras hace 15 años y guardadas en la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Unidad Fiscal Especializada busca descartar si se trata de una posible "contaminación en un laboratorio" o si debe profundizar sobre una nueva hipótesis.

"Fue una farsa judicial": el padre de una de las turistas francesas asesinadas en Salta se reúne con los nuevos fiscales

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El equipo especial, conformado por los fiscales María Luján Sodero Calvet, Pablo Rodrigo Paz y Gabriel González, citó a diferentes mujeres para “cotejar el perfil genético femenino obtenido" por los forenses del país europeo y ya se encontró con su primer obstáculo. Beatriz Yapura, esposa de Santos Clemente Vera -el baqueano que fue declarado culpable en el caso en segunda instancia, pero luego liberado tras un fallo de la Corte Suprema-, se negó a brindar una muestra.

La mujer se negó al hisopado y no se presentó a la audiencia, ante la intención de los investigadores de que lo hiciera de forma voluntaria. Para el abogado defensor de su esposo, José Vargas, se trató de una solicitud “totalmente infundada” y el procedimiento no habría tenido la aprobación de un Juez de Garantías, según señaló al medio local El Tribuno.

Cassandre Bouvier, de 29 años, y Houria Moumni.

“La medida se realizó a espaldas; allí se vulneraron derechos”, sostuvo Vargas al recordar también la situación procesal que transitó Vargas, que pasó alrededor de diez años preso por un crimen en el que no estuvo involucrado. Jean-Michel Bouvier, padre de Cassandre, siempre lo defendió al manifestar que prefería "un culpable en libertad, que a un inocente en prisión".

“Hace casi 15 años Santos Clemente Vera colaboró como guía con los policías que buscaban a las mujeres francesas por toda la quebrada de San Lorenzo. De guía pasó a imputado y luego a condenado”.

Según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) salteño, se presentaron al estudio personas del entorno de Lasi y de otros imputados, además de la médica legista que practicó la autopsia y las operadoras y genetistas del laboratorio de Huellas Genéticas de la UBA. "Las personas citadas comparecieron voluntariamente”, añadieron.

Otros dos perfiles sin identificar

El objetivo más próximo es la evaluación de las muestras recolectadas para confirmar o rechazar el perfil detectado por los profesionales franceses. Además, es posible que se realicen otros estudios genéticos con la colaboración de las autoridades judiciales del país de origen de las víctimas.

El baqueano Santos Clemente Vera y Jean-Michel Bouvier, padre de una de las víctimas.

Al mismo tiempo, se informó que en Salta existen al menos dos perfiles genéticos masculinos, conseguidos por medio de hisopados sobre las víctimas. Sin embargo, el MPF de esa provincia también indicó que hay una limitación importante sobre estas pruebas: “los dos perfiles masculinos apartados por este laboratorio a la fecha no se encuentran completos, lo que impide su cotejo”.

El doble femicidio cobró notoriedad por las fallas detectadas en la instrucción inicial y por disputas sobre la cadena de custodia y el alcance de las pruebas biológicas. Según las familias de las jóvenes asesinadas, la existencia de las pruebas genéticas obtenidas en Francia nunca fueron incorporadas formalmente a la causa judicial en Argentina, lo que podría haber modificado el escenario judicial.

El caso de las francesas asesinadas en Salta

En julio de 2011, Cassandre, historiadora de 29 años, y Hourie, socióloga de 24, fueron invitadas a Salta por un profesor con el que compartieron un congreso en Buenos Aires semanas antes. El 29 de ese mes, sus cuerpos fueron hallados en la Quebrada de San Lorenzo, a pocos kilómetros del centro de la ciudad capital, después de que se reportara su desaparición quince días antes, cuando se habían ido de excursión.

Los estudios forenses determinaron que habían sido asesinadas a balazos y presentaban signos compatibles con abuso sexual. Entre algunos de los puntos más cuestionados estuvo la determinación del momento de las muertes, ya que había estudios que indicaban un tiempo de entre 48 y 72 horas antes del hallazgo, pero el primer juez de la causa, Martín Pérez, fijó como día de los homicidios el 15 de julio, por el informe de la bióloga forense María Rosana Ayón.

Además, los investigadores solicitaron ayuda a los baqueanos que vivían cerca del lugar en el que encontraron los cadáveres para que los guíen. Se trata de hombres que luego fueron detenidos y acusados de los femicidios, pero también después de esto también inició una causa por "apremios ilegales" a quince policías, acusados de amenazar y torturar a los arrestados.

Houria Moumni, una de las dos jóvenes francesas asesinadas en Salta en 2011.

Lasi fue quien acusó a Clemente Vera y Daniel Vilte de ser los asesinos de las turistas. Según su declaración había "salido a cazar palomas" con la carabina 22 de su padre y supuestamente los vio forcejeando con las víctimas. También dijo que lo invitaron a "participar de la violación" y que aceptó porque "se dejó llevar por ellos, para no quedar como maricón" -según sus palabras-. Más tarde, en un allanamiento en la casa de su novia, se encontraron un celular y una cámara de fotos pertenecientes a las investigadoras francesas.

El ADN de Gustavo Lasi apareció en los dos cuerpos, tanto el perfil autosómico (identifica a la persona con un 99,9% de exactitud) y el marcador del Cromosoma Y (determina el linaje paterno de la familia). Para Vilte los exámenes fueron negativos, y en el caso de Vera, el perfil autosómico dio negativo y el otro, positivo. En las muestras en Francia, no se encontró ningún rastro de Vera ni de Vilte, pero sí de Lasi. Cuando el abogado de Vera solicitó una contrapericia, le indicaron que criminalística había desechado las muestras.

En 2014 se realizó el juicio: Lasi fue condenado 30 años de prisión por “robo calificado por el uso de arma, abuso sexual con acceso carnal agravado, y doble homicidio calificado criminis causa”. Vera y Vilte fueron absueltos. Además, Omar Ramos y Antonio Sandoval fueron sentenciados a dos años de prisión condicional por encubrimiento calificado.

En 2016, el Tribunal de Impugnación de Salta resolvió cambiar la condena de Lasi y la absolución de Vera, sentenciando a ambos a perpetua. Pero siete años después, la Corte Suprema de Justicia ordenó la liberación del segundo de ellos tras revertir ese fallo y, en 2025, finalmente se confirmó su sobreseimiento definitivo. Para el padre de Cassandre, las irregularidades en el caso se debieron a mecanismos para "encubrir" a otros responsables que habrían participado en el doble crimen, creando así una "farsa judicial".

FP / EM