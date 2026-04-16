Caso Báez Sosa: tras 6 años detenido, Lucas Pertossi solicitó la excarcelación

El abogado de Lucas Pertossi, Ignacio Nolfi, pidió que su defendido sea excarcelado, en el marco de la prisión preventiva, argumentando que la duración de la medida es “excesiva”, reclamando una “disminución sustancial de los peligros procesales” porque cumple una sentencia de 15 años de prisión como partícipe necesario en el asesinato de Fernando Báez Sosa.

La Agencia Noticias Argentinas (NA) accedió al escrito oficial y reveló que el letrado exigió que se tome una medida alternativa menos grave, por ejemplo, monitoreo electrónico, arresto domiciliario o presentaciones periódicas ante la Justicia. Este planteo se presentó al Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores. Anteriormente, Nolfi había pedido la nulidad de la condena impuesta contra el rugbier.

La defensa sostiene en el documento que la prisión preventiva “no puede ser entendida como una forma de adelanto de pena”, sino como medida de carácter excepcional, señalando que Pertossi lleva detenido desde enero de 2020, lo que, señaló, supera el “plazo razonable” que determinan tanto las normas constitucionales como los tratados internacionales.

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También expresaron que hoy no hay riesgos procesales que justifiquen la detención del joven porque la investigación “se encuentra completamente concluida”, el juicio oral ya se hizo y solo falta la resolución de recursos ante la Corte Suprema de Justicia.

Lucas Pertossi, en primer plano, durante el juicio por la muerte de Báez Sosa

A continuación, insistieron con que la prisión preventiva debe considerarse una medida “de carácter excepcional” cuyo único fin es “asegurar los fines del proceso penal”; por este motivo “no puede ser entendida como una forma de adelanto de pena”, sino como un recurso “provisional” para impedir el entorpecimiento de la investigación o la fuga del condenado.

Además, señalaron que “la continuidad de la prisión preventiva tiende a equiparar en los hechos los efectos de la medida cautelar con los de la ejecución de una pena”. También subrayaron que “los peligros procesales que pudieron haber justificado” la medida “en las etapas iniciales del proceso” se encuentran “debilitados con el transcurso del tiempo y con el propio desarrollo del proceso penal”.

Sobre el peligro de fuga, la defensa explicó que el rugbier, durante el tiempo que lleva detenido, no sufrió sanciones disciplinarias, participó de actividades educativas en la cárcel y comenzó estudios universitarios en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata.

El rugbier está detenido desde el 18 de enero de 2020 y pasó por diferentes unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense hasta llegar a su actual destino, el Penal N°61 de Melchor Romero.

Fernando Baéz Sosa

Las declaraciones de Lucas Pertossi sobre la muerte de Báez Sosa

Lucas Pertossi habló con el periodista Mauro Szeta sobre lo que pasó Gesell en enero de 2020. El rugbier comenzó relatando lo que, según su versión de los hechos, ocurrió dentro del local bailable antes del crimen de Fernando Báez Sosa. “Hay un altercado delante mío, no se veía bien qué pasaba. Querían sacar a Matías Benicelli. Uno de los chicos preguntó por qué, si no había hecho nada. Ahí un patovica dijo que saquen a Máximo Thomsen”, detalló en la entrevista realizada el pasado 30 de marzo.

Luego contó que, tras ese incidente, pensaba volver a la casa que había alquilado cuando agredieron a uno de los amigos con los que estaba de vacaciones. “Atrás de un auto tenían a Blas Cinalli. Un chico lo agarraba de los pies para tirarlo. Me acerqué y le dije ‘¡soltalo!’. Le pegué una o dos patadas, no para lastimarlo, sino para que lo suelte”, dijo Pertossi, y señaló que se trataba del amigo de Báez Sosa, Tomás D’Alessandro.

Y agregó: “Nunca vi a Thomsen ni a Fernando. Escuchaba gritos, mucho quilombo. Fue un segundo que pasó todo. No me di cuenta de la situación como para decir ‘paren’. No lo pensé en el momento”.

Máximo Thomsen

Sobre el audio que envió minutos después al grupo de WhatsApp, diciendo que Báez Sosa había "caducado", aseguró: “No me acordaba, no podía creer por qué me referí de esa manera. Estaba en shock”.

El rugbier contó que regresó a la casa que alquilaba con sus amigos y “los noté tranquilos, ninguno me generó desconfianza. Creo que ninguno tomó dimensión de lo que había pasado”.

Según el joven, desde antes del juicio “quería declarar” y reconoció que se sintió “mal defendido” por el abogado Hugo Tomei: “Quería contar lo que pasó, pero me dijeron que no hacía falta. La estrategia fue todos juntos en bloque y no todos hicimos lo mismo ni tuvimos la misma participación”.

El joven cerró la charla afirmando: “No fue un asesinato porque ninguno tuvo intención de matarlo. Lo tomo como una tragedia, algo que se fue de las manos”.

Los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa

Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi recibieron una condena de prisión perpetua luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°1 de Dolores los considerara coautores del delito de “homicidio doblemente agravado” por la muerte de Báez Sosa. Ayrton Violaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi recibieron 15 años de prisión al ser señalados como “partícipes secundarios” del crimen.

HM