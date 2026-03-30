Pocos meses después de que se cumplieran seis años del crimen de Fernando Báez Sosa, Lucas Pertossi, uno de los rugbiers condenados a 15 años de prisión por el asesinato, rompió el silencio desde la cárcel mostrándose arrepentido y asegurando que "ninguno tomó dimensión del hecho".

"Me acusaron de participar en un plan para matar a un chico afuera de un boliche. Me arrepiento mucho, todos los días pienso en lo que pasó pero sé que el tiempo atrás no se puede volver", expresó en diálogo con Mauro Szeta durante una entrevista por América TV sobre lo ocurrido.

Durante la entrevista, el joven reconstruyó tanto los momentos previos como posteriores de la pelea que ocurrió a la salida del boliche Le Brique en la localidad balnearia de Villa Gesell, a donde había ido de vacaciones con un grupo de amigos en el que también se encontraban tres de sus primos.

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"Volvimos la segunda noche. Primero comimos, después hicimos previa, nos fuimos a otra casa, estuvimos un rato y decidimos ir más temprano para que no nos pase lo de la noche anterior que no nos dejaron pasar", comenzó a narrar Pertossi sobre la fatídica noche.

Tras explicar que se encontró con su grupo en la barra del local bailable, detalló: "Nos juntamos todos, no se podía pasar, era impresionante toda la gente. Estaba por arrancar un show, luces que se prendían y apagaban, gente que gritaba, bailaba, saltaban y adelante mío veo un altercado, desconozco de quién porque no se veía".

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"Veo un tumulto, se hace una ronda y veo a uno de los patovicas que quiere sacar a uno de los chicos. No se entendía por qué, escucho que dice 'a este sacalo' y lo quieren sacar a Matías Benicelli. Uno de los chicos le pregunta al patovica y le dice que no hizo nada y el patovica dice 'a este también sacalo', por Maxi (Máximo Thomsen)", amplió.

En su relató, el joven aseguró que uno de los guardias de seguridad del boliche dijo "a este sacalo por la cocina, vamos a darle", en referencia a Thomsen. "Escucho que lo van a sacar por la cocina, sin motivo previo, sin explicar por qué. No llegamos a hablar, fueron segundos. Me pongo a grabar porque temí que le peguen fuerte", añadió.

"Lo sacan sin explicar motivo y lo tiran. A mi nadie me saca, yo salgo solo. Cruzo a la vereda de enfrente, veo que dos de mis amigos están sentados en un escalón, voy, me siento con ellos, nos ponemos a esperar a que nos juntemos todos. Me entero después de qué más o menos había pasado", explicó.

Pertossi aseguró que aquella noche "fue todo rápido, con griterío y hubo otras peleas", por lo que no tuvo tiempo de comprender lo que había pasado en el interior del boliche. "No llegué a decir 'chicos, ¿qué pasó adentro?', a que alguno me cuente, ni tampoco a determinar si alguno estaba caliente o enfurecido", sostuvo.

"Veo en segundos que cambia todo, que se está por armar un tipo de pelea, saco el teléfono y me pongo a filmar. Se estaba por picar algo. Empiezo a grabar la situación, cuando me doy cuenta que reconozco a algunos de los chicos, me guardo el teléfono", resaltó sobre el momento en el que comenzó la pelea que derivó en la muerte de Báez Sosa.

Desde su lugar, el joven explicó que vio que "atrás de un auto tenían a Blas (Cinalli) agarrado de los pies como para tirarlo", por lo que decidió intervenir. "Me acerco y le digo 'soltalo'. Y me arrepiento todos los días y me voy a arrepentir siempre, le pegué al chico, a Tomás D'Alessandro", señaló.

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"Le pegué dos patadas, no muy fuertes porque mi intención no era lastimarlo sino que lo suelte a Blas que lo tenía agarrado de las piernas. Me arrepiento porque no había hecho nada, no lo conocía de ningún lado, no tenía por qué pelearme. La intención mía no era lastimarlo, solo que lo suelte", manifestó y aseguró que no continuaron la pelea.

En referencia al momento puntual de la pelea que terminó en tragedia, agregó: "Hoy en día me arrepiento de no haber hecho nada para evitar que haya pasado lo que pasó. No sé, parar a los chicos, pero no sabía qué estaba pasando, no lo pensé en el momento. Después me di cuenta de lo que pasó, de la tragedia".

"En el grupo quedé arrastrado porque la figura es que participé de un plan donde quisimos matar a una persona, pero yo estuve esa noche y sé que no hubo ningún plan. Me hace mal, un chico de nuestra edad que por circunstancias que se fueron de las manos terminó en la muerte", concluyó.

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En el marco de la causa, Lucas Pertossi es señalado como quien indicó que el estudiante de abogacía de 18 años "caducó" luego de la pelea. Seis años después, explicó que tomó el terminó de un transeúnte que la explicó la situación y que no recordaba haberla dicho.

"Quedé solo, había mucha gente, no sabía si me podía pasar algo y me asusté. (...) Veo que viene un chico y le pregunto si no vio a un grupo de chicos y me dice 'no los vi, pasó algo grave, hubo una pelea, murió un chico, caducó un chico'", relató sobre el origen de la frase.

En su explicación, añadió: "Veo una ambulancia, luces y un patrullero y les digo 'chicos, estoy acá, en la esquina, creo que el pibe caducó'. Muy fea la frase, en ese momento no pensé en lo que estaba diciendo. No me acordaba, no podía creer por qué me referí de esa manera y después entendí que fue por lo que le pregunté a ese chico".

"Después voy, me dirijo a la casa y les digo '¿qué pasó?', me dicen 'no pasó nada, quedate tranquilo, nos peleamos pero no pasó nada más grave'. Los vi tranquilos, ninguno me generó desconfianza de lo que estaban diciendo. Si les pregunto y me dicen que no pasó nada, yo me quedo tranquilo, les creí. No sé si me mintieron, ninguno sabía la dimensión de lo que había pasado. Sé que ninguno tomó dimensión", cerró.

AS./fl