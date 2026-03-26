Nahir Galarza salió a la cárcel para despedirse de su abuela

Nahir Galarza, la joven condenada a prisión perpetua por el asesinato de su novio Fernando Pastorizzo, fue autorizada a salir de la cárcel en medio de un operativo de absoluto hermetismo y máxima seguridad para poder visitar a su abuela, quien padece una enfermedad oncológica en estado terminal.

La joven, quien cumple condena a prisión perpetua en la Unidad Penal Nº6 de Paraná, Entre Ríos, obtuvo recientemente una autorización judicial para viajar a Gualeguaychú a visitar a su abuela materna. La salida fue considerada como un permiso excepcional por razones humanitarias.

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Fue la familia de Galarza, junto a su defensa, la cual solicitó la salida transitoria para que la joven pudiera salir excepcionalmente de la cárcel en base al vínculo que mantenía con su abuela. Por decisión judicial, el permiso fue otorgado por única vez, por tiempo limitado y bajo condiciones estrictas y control total del operativo.

El operativo de salida se organizó con anticipación y bajo total reserva, con estrictas medidas de seguridad y control policial permanente. "Fue bajo un extremo secreto y estrictas medidas de seguridad", confirmó el periodista local Carlos Challiol en diálogo con la agencia Noticias Argentinas.

La joven salió de la Unidad Penal Nº6 en Paraná con destino a Gualeguaychú en un operativo que priorizó evitar filtraciones y garantizar la seguridad de la joven y su entorno. "Tratamos de manejarlo con la mayor discreción posible para evitar cualquier tipo de disturbio", explicó a la prensa el inspector general Alejandro Mondragón.

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La joven fue acompañada por un equipo de agentes penitenciarios, un chofer y una oficial a cargo hasta el domicilio de su abuela, quien se encuentra internada en su vivienda. El objetivo de la visita era que Nahir pudiera despedirse ya que la mujer padece una enfermedad oncológica en estado terminal.

"La custodia continuó en el interior del domicilio", indicó Mondragón sobre la visita en la que la joven permaneció bajo supervisión directa en todo momento. Asimismo, el personal penitenciario ingresó e inspeccionó el domicilio antes de que se realizara el encuentro que duró aproximadamente una hora y en el que no se registraron incidentes.

Una vez finalizado el tiempo dispuesto por la justicia, Nahir fue trasladada nuevamente a la Unidad Penal de Paraná para continuar cumpliendo con su condena a prisión perpetua que fue dictada por la Justicia hace más de 8 años.

AS./fl