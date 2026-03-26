Dos jueces de San Isidro fueron estafados por tres presos desde la cárcel de Magdalena

Tres internos de la cárcel de Magdalena están acusados de estafar a los jueces de San Isidro, Luis Cayetano Cayuela y Juan Eduardo Stepaniuc. Se supo tras la denuncia que uno de los magistrados le sustrajeron su cuenta de WhatsApp, mientras que el otro logró abortar el delito tras ser advertido.

La causa comenzó el 19 de febrero cuando el juez Cayuela recibió un llamado telefónico por parte de una persona que se hizo pasar por empleado de correo Andreani, solicitando código de verificación enviado a su teléfono. Tras aportarlo, le sustrajeron el control de cuenta de WhatsApp, desde la cual el autor se hizo pasar por la víctima solicitando dinero a sus contactos.

Una semana después, Stepaniuc denunció que recibió un llamado idéntico, pero en esta ocasión logró abortar la maniobra al ser advertido por un colega.

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“A raíz de tareas investigativas llevadas a cabo por personal de esta DDI y UFEIC Zona Norte, mediante análisis de comunicaciones e intervenciones telefónicas, se logró establecer que los abonados involucrados realizaban múltiples llamados diarios a distintas víctimas”, destaca el parte policial.

También se determinó que en dichos llamados los delincuentes utilizaban tres modalidades: suplantación de correo Andreani, empresa Movistar y soporte técnico de WhatsApp. Todas estas maniobras tenía como único fin obtener códigos de verificación y contraseñas, tomar control de cuentas y solicitar transferencias a contactos.

La pesquisa reveló que las maniobras eran ejecutadas desde la Unidad Penitenciaria N° 35 de Magdalena (SPB), donde los propios internos denominaban la actividad como “Call Center Carcelario”, logrando individualizar pabellón, celda y responsables.

Con la información aportada, se llevó a cabo allanamiento en el pabellón 7, celda 3, de dicha unidad carcelaria donde se procedió al secuestro de seis celulares, cargadores y tarjeta SIM de la empresa Claro.

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A su vez, se logró la aprehensión de Gabriel Giménez, sindicado como líder de la organización delictiva y sus cómplices Juan Acuña y Facundo Ponce, todos alojados en la misma celda.

Giménez tiene una condena de 3 años y 9 meses por el delito de robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego, cometido en poblado y en banda, en grado de tentativa y otra a 10 años por robo agravado por uso de arma de fuego y portación de arma de guerra.

ReEn la causa interviene la UFI Ciberdelitos Zona Norte, a cargo del fiscal Patricio Ferrari, y el Juzgado de Garantías N°4.

RM/fl