Triple femicidio en Florencio Varela: el lunes extraditan a "Pequeño J"

"Pequeño J", el acusado por el triple femicidio en Florencio Varela, será trasladado a la Argentina este lunes 4 de mayo desde Perú, donde permanecía detenido tras ser identificado como uno de los principales responsables. Quedará a disposición de la Justicia para avanzar en la investigación del caso.

El acusado fue capturado meses atrás en Perú tras permanecer prófugo, y su extradición se concretó luego de que ese país formalizará su entrega a las autoridades argentinas, en el marco de mecanismos de cooperación judicial internacional. Según la investigación, “Pequeño J” está señalado como uno de los principales responsables de una organización criminal vinculada al narcotráfico, que habría tenido un rol central en el asesinato de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi.

Con su llegada, se espera avanzar en nuevas instancias procesales, incluida su indagatoria, en una causa que ya acumula 11 imputados por delitos graves como homicidio agravado y privación de la libertad. Los familiares de las víctimas siguen de cerca el desarrollo del expediente y consideran que la extradición puede acelerar los tiempos judiciales en un caso que lleva meses de investigación.

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Entre los principales reclamos se destacan el pedido de pena máxima para todos los responsables, mayor protección estatal frente a redes narco y celeridad en la realización de audiencias y futuros juicios orales.

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Cómo fue el triple crimen

La reconstrucción judicial sostiene que las tres jóvenes fueron engañadas en Ciudad Evita con la promesa de asistir a una fiesta, lo que permitió que los acusados pudieran secuestrarlas.

Luego, las víctimas fueron trasladadas a una vivienda en Florencio Varela, donde habrían sido privadas de su libertad, torturadas y finalmente asesinadas, en uno de los episodios más violentos registrados en la zona sur del conurbano bonaerense.

Tras ser identificado por los investigadores, “Pequeño J” huyó del país, pero fue localizado y detenido en Perú gracias a tareas coordinadas entre fuerzas de seguridad y organismos judiciales de ambos países.

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Un giro reciente en la causa

En paralelo, la Cámara Federal de San Martín dictó la falta de mérito para otro de los acusados, conocido como “Señor J”, al considerar que no existen pruebas suficientes para sostener su responsabilidad penal en este expediente.

A pesar de esa resolución, el imputado continuará detenido por otra causa, mientras que la investigación principal sigue en curso y bajo revisión permanente por parte de la Justicia.

Los investigadores no descartan la aparición de nuevos involucrados, en una causa que ya expuso un entramado criminal complejo y que generó una fuerte conmoción social en el conurbano bonaerense.

CS/LT