Los detalles de la denuncia de ARCA contra el Movistar Arena

El Gobierno sumó un nuevo frente de batalla por estas semanas y con números, que se plasmaron en una denuncia, en la mano. El contrincante es el grupo La Nación que controla el Movistar Arena, foco del conflicto entre el oficialismo y la firma: de acuerdo a la acusación que fue formulada por ARCA, evade más de 2 mil millones de pesos.

De acuerdo a la presentación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que se generó en el mes de febrero, y a la que tuvo acceso PERFIL, el estadio que posee el conglomerado mediático y tiene recitales sold out a diario no paga los tributos que debería pagar.

Detalle tributario de la situación del Movistar Arena

Por lo cual, el organismo que lidera Andrés Vázquez presentó una denuncia penal por evasión tributaria agravada contra Buenos Aires Arena S.A., la empresa que explota el Movistar Arena en Buenos Aires, de la familia Saguier.

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En ese texto, figura que la firma manipuló su declaración del Impuesto a las Ganancias del ejercicio 2023 para pagar menos impuestos. Una maniobra que habría generado una evasión de $2.362.457.971,13 (más de $2.360 millones).

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¿Cómo se generó semejante monto según el área estatal? Porque la compañía incluyó “un ajuste impositivo sin respaldo por $8.879.947.306”. Ese ajuste se presentó como “actualización de quebrantos de años anteriores”.

Fuentes del tribunal fiscal relataron ante este medio que gracias a ese "ajuste artificial", una ganancia contable se transformó en “pérdida fiscal” y por lo tanto no se pagó impuesto a las ganancias. Por lo cual, no hay lugar para dudas sobre la maniobra que se realizó: se trató de una pérdida fiscal artificial para no pagar obligaciones y generar crédito fiscal para el futuro.

Santiago Caputo dejó caer un "palito" contra La Nación

La denuncia menciona como posibles responsables a los directivos de la empresa: Luis María Julio Saguier (presidente), Eduardo Martín Lomanto (vicepresidente) y Natalia Irene Mouhape Rosso (directora). Y, en caso de culpabilidad, la pena por evasión agravada es de 3 años y 6 meses a 9 años de prisión.

En el Gobierno hay sospechas que, gracias a esta acusación, la cobertura de La Nación contra la administración Javier Milei y algunos de sus integrantes se volvió mas virulenta, por así decirlo. Santiago Caputo, asesor presidencial, dejó entrever esa cuestión con uno de sus últimos mensajes en X.

DCQ