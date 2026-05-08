Graciela Camaño cruzó a Milei en “QR!” por sostener a Adorni en medio de las denuncias

En medio de las investigaciones judiciales y las denuncias sobre el patrimonio de Manuel Adorni, la exdiputada nacional y exministra de Trabajo Graciela Camaño aseguró en el programa “QR!”, de Canal E, que el funcionario “es un nuevo rico” y cuestionó con dureza la decisión de Javier Milei de sostenerlo dentro del Gobierno.

Durante una entrevista con Pablo Caruso, Camaño sostuvo que el jefe de Gabinete quedó expuesto por “una transformación patrimonial” que, según dijo, no logró explicar adecuadamente. Además, remarcó que la situación deja en evidencia una “ineficiencia” para ocupar un cargo clave dentro del Poder Ejecutivo.

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“Hay una transformación patrimonial en el jefe de Gabinete y una poca profesionalidad para resolver el tema”, afirmó.

La dirigente también remarcó la importancia institucional del rol que ocupa Adorni dentro del Gobierno y señaló que no alcanza con respuestas mediáticas para despegarse de las acusaciones. “No puede sonreír rancheramente y decir cualquier cosa. Tiene que tomar una decisión a la altura del cargo que ocupa”, sostuvo.

Camaño: “Milei lo toma como un desafío a su autoridad”

En otro tramo de la entrevista, Camaño analizó por qué Milei continúa respaldando a Adorni pese a la presión política y mediática que enfrenta. Según su mirada, el Presidente interpreta las denuncias y las investigaciones periodísticas como una disputa personal contra su autoridad.

“Creo que Javier Milei lo toma como una suerte de desafío a su autoridad”, expresó.

La exdiputada además defendió el trabajo periodístico y cuestionó los ataques del oficialismo contra la prensa. “Los periodistas transmiten información que surge de investigaciones judiciales. No es una operación política”, afirmó.

Críticas por la situación de los periodistas en Casa Rosada

Camaño también apuntó contra el Gobierno por las restricciones a los periodistas acreditados en Casa Rosada y calificó como “un escándalo internacional” las condiciones impuestas a la prensa.

“Los tienen encerrados en un habitáculo, les hacen caminos por donde pueden caminar. Es una locura”, lanzó.

En ese sentido, vinculó esa situación con la estrategia oficial para desacreditar las investigaciones sobre Adorni.

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La exministra cuestionó además la actitud de sectores del Congreso que todavía no impulsaron medidas más fuertes contra el funcionario.

Recordó que el jefe de Gabinete es uno de los pocos cargos del Poder Ejecutivo que puede ser sometido a una moción de censura por parte del Parlamento y criticó la falta de reacción política. “Hacerse tapadera de un funcionario tan sospechado es gravísimo”, advirtió.

También apuntó contra legisladores que promovieron proyectos vinculados a la transparencia y ahora, según dijo, guardan silencio frente a las denuncias.

Discurso anticasta

Sobre el cierre de la entrevista en “QR!”, Camaño aseguró que el caso golpea directamente el discurso del oficialismo sobre la lucha contra la corrupción.

“Todo ese postulado de luchar contra la casta corrupta está quedando en las piscinas de Adorni”, concluyó.

LB