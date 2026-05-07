Intendente de Córdoba: “Milei no va a ser reelecto, estamos peor que en 2023”

Daniel Passerini afirmó que la Argentina “está en una peor situación que la del 2023” y se mostró convencido de que Javier Milei “no va a ser reelecto”. En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), el intendente de Córdoba cuestionó que el Gobierno “confunde orden fiscal con abandono social”, definió el actual superávit como “el más loco del mundo” y llamó a construir “un acuerdo colectivo” entre dirigentes, empresarios y trabajadores para enfrentar “la fragmentación social” que impulsa la Casa Rosada.

Daniel Passerini es médico egresado de la Universidad Nacional de Córdoba y político que actualmente se desempeña como intendente de la ciudad de Córdoba, habiendo asumido el cargo en diciembre de 2023. Antes de ocupar la intendencia de la capital cordobesa, fue viceintendente entre 2019 y 2023, acompañando a Martín Llaryora. Previamente, se desempeñó como ministro de Desarrollo Social de la provincia. Además, fue intendente de la localidad de Cruz Alta en dos mandatos consecutivos, entre 1999 y 2007.

En el encuentro de intendentes en Paraná dijiste: “Dijimos basta”. Y habló de un Gobierno que “confunde orden fiscal con abandono social”. Y ahora tenemos, el 14 de mayo, otro nuevo encuentro de intendentes del Consejo Federal. ¿Qué significa esta efervescencia que hace un año no teníamos, que se muestra en distintos ámbitos? Esta reunión de los intendentes, los propios gobernadores y organizaciones, desde la Iglesia hasta que uno ve que todos los partidos políticos están en un proceso de adelantamiento del calendario electoral, incluso uno podría decir lo de Parque Norte del primero de mayo. ¿Qué es lo que está pasando?

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Los intendentes, somos los que estamos en la primera línea de atención a la gente, al vecino, y hay muchas situaciones de abandono del Estado nacional que tenemos que hacernos cargo los intendentes. Quizá hoy, en tiempo real, uno de los problemas que más pega es el abandono del PAMI de parte del Estado nacional, el desfinanciamiento, el cierre progresivo de muchas clínicas privadas, de los prestadores. Y los intendentes no podemos abandonar a la gente y eso significa incrementar costos, incrementar presupuestos, invertir recursos donde el Estado nacional dejó de ponerlos.

Y ahí está esta asimetría entre la frialdad de los números y la temperatura de la gente. El Gobierno nacional creo que ha confundido y ya, de manera intencionada, está equivocando el rumbo. Este superávit fiscal, que yo he definido como “el más loco del mundo”, donde mostrar números positivos muestra realidades muy negativas de la gente. En ese sentido toda la dirigencia política, en este caso los intendentes, lo hicimos en un espacio federal y plural, que es el Consejo Federal.

Estuvimos en Paraná y la semana que viene, aprovechando una oportunidad que es la cena anual de intendentes que organiza una red de innovación local, todos coincidimos en la necesidad de reunirnos para hablar de política de verdad, de expresar lo que estamos viviendo y exigir al Gobierno nacional que atienda esta realidad.

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No son nuestras necesidades. Expresamos lo que le pasa a la gente y no debe haber en esto una interpretación sesgada. Usted lo dijo recién: las organizaciones sociales, la Iglesia, las distintas comunidades que componen este mosaico que es la Argentina están coincidiendo en la gravedad del diagnóstico que vive la Argentina, que se contrapone claramente con el diagnóstico que nos quiere mostrar el Gobierno nacional. Y esto claramente es un punto de inflexión en la realidad, en el cual hay que políticamente intervenir con decisiones.

Cuando recién lo presentó el locutor, había sido el número dos del actual gobernador en la intendencia de Córdoba. Hoy usted es el intendente de Córdoba: es el cargo político más importante que tiene la provincia después del propio gobernador y evidentemente la persona más cercana al gobernador, pues fue quien lo acompañó como viceintendente y lo eligió para que, al mismo tiempo, usted continúe como intendente.

Y el cordobesismo siempre tuvo una visión propia del peronismo. Entrevistamos a distintos funcionarios de la gobernación de Córdoba en estos días que nos plantean: “Córdoba quiere ser actor de una alternativa nacional que enfrente a Milei en 2027”. Y varios intendentes cordobeses participando de esta reunión del primero de mayo en Parque Norte. ¿Se imagina un 2027 otra vez al cordobesismo y al peronismo cordobés integrando un panperonismo? ¿Cómo se imagina esa participación en una alternativa nacional a Milei por parte del PJ cordobés?

De la interpretación del diagnóstico que hoy tiene la Argentina, claramente está en una peor situación que la del 2023, que fue la última elección nacional. Nosotros seguimos sosteniendo que la Argentina tiene que recuperarse a partir de la producción, del empleo, de la educación; no desterrar todo eso que hoy, lamentablemente, el modelo económico y el modelo político que impulsa el presidente Javier Milei está destruyendo.

Y nosotros creemos que hay, desde una experiencia de gestión que lleva 27 años de continuidad en la provincia, desde José Manuel de la Sota, Juan Schiaretti, hoy con Martín, y en la ciudad seis años desde Martín Llaryora y hoy conmigo, apostamos a eso. Apostamos a un superávit fiscal verdadero, que sea también un superávit social, donde haya construcción de escuelas, oportunidades de empleo.

Claramente, la Argentina debería mirar algunas de las cosas que en Córdoba funcionaron. En Córdoba, desde el 2001, de la peor crisis que vivimos hasta hoy, el gobernador De la Sota impulsó en ese entonces un Programa Primer Paso y tomó la decisión de dejar de financiar el desempleo y comenzar a financiar el empleo, a subsidiar el empleo, promoviendo que las empresas tomen trabajadores jóvenes y la provincia los acompañaba en el primer año de su formación. Y eso ha dado tan buen resultado que 26 años después se sigue aplicando y con mayor cantidad de empresas.

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Córdoba tiene un modelo de articulación público-privada donde no hay un estatismo dirigista, donde hay un Estado eficiente que tiene que estar. Porque también pasamos del Estado hiperpresente del kirchnerismo a la destrucción del Estado voluntaria que promueve Milei, y ninguna de las dos cosas resolvió los problemas de la Argentina.

Claramente, en Córdoba esas son premisas de gestión que trasladamos a la política y creo que la configuración del escenario hacia el 2027 es muy distinta a la del 2023. Y está en la inteligencia política de los dirigentes, lo estamos planteando los intendentes, que me parece que hay que discutir de otras formas.

Lo escuchaba recién a Ramón Puerta, que para mí es una persona que tiene mucha autoridad política y mucha experiencia para tirar arriba de la mesa, y coincido en esto. No discutir lo de la época del comienzo del cordobesismo, dice. Bueno, él planteó algo en lo cual coincido y lo digo públicamente: el error de la política argentina sería discutir un acuerdo planteando el quién. Creo que el qué y el cómo son las dos instancias que hoy debemos estar discutiendo.

Los intendentes lo empezamos a hacer. Estamos marcando un camino de federalismo, pluralidad, y en el cual creo que los puntos de acuerdo que tiene que encontrar la política para resolver esta grave situación que la Argentina enfrenta. E peor error es agarrar una encuesta y hacer una especie de sorteo de quién es el salvador. La Argentina no necesita un salvador porque nadie va a salvar a la Argentina individualmente.

Creo que el primer gran concepto es que esta política de fragmentación social que impulsa el Gobierno nacional tiene que ser resuelta con un acuerdo colectivo, en el cual trabajadores, empresarios, dirigentes, intendentes y gobernadores tienen que empezar a coincidir en estas cosas. Y se está dando, y esto lo veo como algo positivo, un escenario de agrupamiento de gente que antes no se juntaba.

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¿Eso tiene que ver con el regreso del peronismo cordobés al panperonismo nacional?

Creo, y esto es una expresión personal, que sería un error circunscribirnos en el peronismo como la única alternativa. Pertenezco al peronismo de Córdoba, pero creo que la discusión tiene que ser más amplia. Creo que hoy no hay ningún espacio político per se que pueda plantear una posición hegemónica en una discusión.

Y esto creo que hay que despojarse, usando un término futbolero: creo que nadie gana el partido hoy con la camiseta arriba de la mesa. La historia en esto no pesa. Lo que pesa es la realidad. Y creo que ahí tenemos que decidir ser parte de un espacio más amplio. Esa es la discusión que nosotros queremos plantear.

Hoy no hay ningún sector que pueda aspirar a ser hegemónico. ¿Cómo se resuelve entonces o cómo imagina usted que se tendría que resolver? ¿A través de una gran interna? ¿Cómo se imagina usted la resolución del liderazgo?

Claramente, las formas en las cuales se deberá elegir hoy también están con una incertidumbre porque el Gobierno nacional, creo que para plantear una agenda paralela a la agenda real, que es muy dura para el Gobierno y para todos los argentinos, está planteando la discusión de mecanismos electorales, está poniendo en duda la continuidad o no de las PASO.

Quizá el escenario de elección de los candidatos hoy pase a un segundo plano, pero sí, para no escapar a la pregunta, creo que hay pesos políticos que son el peso que tiene cada provincia, el peso institucional que tiene un gobernador o el peso político que tiene un gobernador, un intendente, los que tienen que estar en una mesa a la hora de dar esta discusión.

Y creo que la grandeza de la dirigencia política para sacar a la Argentina de este atraso, que lleva los últimos 16 años con fracasos consecutivos de presidentes que no pueden ser reelectos, necesita de una visión de gobernadores e intendentes que sí han podido ser reelectos porque han demostrado en sus distritos que pueden gobernar y hacerlo bien.

Ydiscutir desde ese lugar. Claramente no va a ser una discusión sencilla, pero si los dirigentes tenemos un nivel de responsabilidad política viendo el signo de los tiempos, que es muy cruel en Argentina, me parece que ahí apuesta la grandeza de los dirigentes para definir qué, cómo y determinar quién a través de una interna, una PASO, de acuerdo a lo que la circunstancia institucional permita el año que viene. Reitero: no veo hoy que el Gobierno pueda consolidar el avance en esta agenda paralela que quiere hacer. Pero hay incertidumbre en cómo va a ser la elección de los candidatos.

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Recuerdo haberle preguntado a Schiaretti en su momento y él me dijo: “Kicillof primero me tiene que demostrar que no es kirchnerista y que toma debida distancia de Cristina Kirchner”. También recuerdo que, en las elecciones de 2023, en las PASO de 2023, Horacio Rodríguez Larreta propuso que Schiaretti compitiese como candidato a presidente dentro de lo que era Juntos por el Cambio.

¿Cómo imagina usted que sería más lógico para el peronismo cordobés participar? ¿En cuál de las internas? Inclusive en una en la que pudiera participar Axel Kicillof, o lo excluye directamente y considera que tendría que ser en otra en la que estuviera más un peronismo que no tuviera ningún recuerdo de nada kirchnerista.

No lo conozco personalmente al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Claramente, cuando uno ve los modelos y las formas de gobernar de una provincia y de otra, hay diferencias que tienen que ver con un Estado hiperpresente en el caso de la provincia de Buenos Aires, con una provincia que tiene una realidad totalmente distinta y que claramente, por su condición, tiene una enorme centralidad política.

Nosotros tenemos un modelo que viene desde hace 27 años articulando con el sector privado, que convive con el sector privado. Nosotros apostamos a la modernidad, a la innovación y claramente creemos en esa forma de gobernar como el modelo político que necesita la Argentina. No hay que cargar a ningún dirigente político con el pasado o con la pertenencia anterior en este momento. Pongo el ejemplo de los intendentes, no porque quiera ser reiterativo, sino porque es el ámbito en el cual me desempeño. Y yo celebro que desde Paraná, que fue la última reunión que tuvimos, se hayan sumado intendentes de la provincia de Buenos Aires.

Estuvimos en Tucumán el otro día en un evento, estuve pudiendo charlar con intendentes de otras ciudades importantes de la provincia de Buenos Aires y ellos están planteando la necesidad de esta confluencia porque, aparte, nos hemos puesto de acuerdo en dos temas fundamentales. Un proyecto de ley que elimine los impuestos nacionales al combustible. No son ni más ni menos que el 35% del valor del litro, que nos serviría. Coincido, si quiere, con el Gobierno nacional: hay que eliminarlos. Eliminemos los subsidios. Bajemos el valor de los impuestos nacionales que no generamos los intendentes y bajaría el 35% del valor de los boletos, bajaría el 35% del valor de los fletes y estaríamos dando una respuesta a la economía.

En eso nos pusimos de acuerdo todos los intendentes de todos los partidos, de todas las provincias. Y además, otro flagelo que tiene la política argentina, que empezó con el kirchnerismo y que Milei cumple peor, que es este “billetera y látigo”: distribuir los fondos de los ATN de acuerdo a las necesidades del Congreso de la Nación.

Ley de glaciares, muchas reformas que se han hecho: hubo 11 o 12 provincias que cobraron y eso es pésimo para la institucionalidad. Nosotros proponemos una ley donde ese fondo de ATN, que se genera con los impuestos de todos los argentinos, se distribuya de manera equitativa, distributiva, de acuerdo a la cantidad de habitantes que tiene cada provincia. Así de simple.

Nos hemos puesto de acuerdo y queremos ir al Congreso para plantearlo. Y ahí seguramente los gobernadores nos van a tener que acompañar porque me parece que esa es una política distributiva justa y que apunta a resolver problemas de la gente en el lugar donde vive, no hablar de cosas que son difíciles de explicar e imposibles de entender para el ciudadano común.