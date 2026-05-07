El apoyo cerrado de los funcionarios del Gobierno al jefe de Gabinete Manuel Adorni empieza a resquebrajarse: la senadora por La Libertad Avanza Patricia Bullrich, quien en 2025 hizo campaña junto a él en la ciudad de Buenos Aires en octubre pasado, pidió que presente su declaración jurada "de inmediato". Así, sumó presión a un funcionario que le está costando caro en imagen al Gobierno, y obligó al presidente Javier Milei a respaldarlo nuevamente con palabras tajantes desde Estados Unidos: "Ni en pedo se va Adorni".

“Si ya tiene toda la información, no hay motivos para demorarlo”, dijo Bullrich en relación a la declaración jurada del jefe de Gabinete. "Ahora tiene que demostrarlo y cuanto antes lo haga, mejor para todos”, enfatizó, remarcando el costo que el Gobierno está pagando por sostener a un funcionario investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Y subrayó: "Si no hay contundencia y rapidez, el proyecto sufre”.

"Más pobre que el vocabulario de Karina Milei": las burlas a Adorni por sus fotos antes de ser funcionario

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Estas palabras resultan sugestivamente parecidas a las que dijo Bullrich en los primeros días de octubre pasado respecto de José Luis Espert, entonces primer candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza y acusado de mantener vínculos con el narcotráfico. Bullrich demandó explicaciones a Espert por su relación con el convicto Fred Machado entre el 1 y el 3 de octubre, y el economista renunció a su candidatura el 5. Nunca más hizo apariciones en público. El presidente Milei, que hasta entonces lo apoyaba por completo, no volvió a mencionar su nombre.

Milei sostuvo que Bullrich "spoileó" a Adorni, en un esfuerzo por alinear el discurso de los referentes de LLA

Con su pedido de explicaciones público, Bullrich le marca la cancha al presidente. Ante la exigencia de la senadora, Javier Milei redobló su apuesta por el cuestionado Adorni con un enfático “Ni en pedo se va”. Usó una pirueta retórica para intentar minimizar los desacuerdos internos: dijo que Bullrich “spoileó” una decisión que el jefe de Gabinete ya había tomado. Así, alineó el comportamiento del Gobierno a las exigencias de la senadora, y evitó una confrontación directa.

El derrotero de José Luis Espert en La Libertad Avanza puede funcionar como espejo negro para Manuel Adorni, y también para el presidente Javier Milei, quien sostuvo la candidatura del economista varios pasos más allá de lo prudente. Fue la demanda de explicaciones de Patricia Bullrich, entonces candidata a senadora, lo que precipitó la salida de Espert del partido gobernante, donde se destacaba como una de las principales figuras, al igual que hoy Manuel Adorni.

Sugestivo posteo de la esposa de Adorni: "Siempre hay que dejar algo atrás"

Entre el 1 y el 3 de octubre, la entonces ministra de Seguridad reclamó que Espert explicara “ya” y “urgente” qué relación había tenido con Machado y cómo se había financiado la campaña de 2019. Bullrich sostuvo entonces que el Gobierno no podía “aceptar conductas aliadas al narcotráfico” y reclamó transparencia absoluta. La presión política terminó escalando hasta que Espert renunció a su candidatura el 5 de octubre de 2025, veinte días antes de las elecciones legislativas.

Patricia Bullrich busca su proyección política: "Quiero representar a los porteños"

La senadora, quien fue candidata a presidenta en 2023, viene dando señales de construcción política propia dentro de la La Libertad Avanza. Ya dejó trascender sus aspiraciones de disputar poder en la Ciudad de Buenos Aires. En las últimas horas, en medio de las versiones sobre una eventual candidatura a jefa de Gobierno, declaró: “Quiero representar a los porteños”. En ese contexto, sus intervenciones públicas comenzaron a leerse también como movimientos de posicionamiento interno.

Patricia Bullrich y Javier Milei en un momento de distensión.

En las elecciones presidenciales de 2023, Bullrich quedó en el tercer puesto con más de 6 millones de votos, que representan el 23,8%, La Libertad Avanza es el séptimo partido político que integra, tras pasar por el Partido Justicialista, la Alianza, la Coalición Cívica, el PRO y proyectos propios. En todos ellos, siempre se diferenció por sus opiniones fuertes, sin miedo a romper con las estructuras políticas.

Adorni es Karina, Karina es Milei

La comparación entre el caso de José Luis Espert y el de Manuel Adorni se vuelve más difícil cuando se mide la relación política y personal del presidente con las dos figuras cuestionadas. Si bien Milei mantenía un vínculo personal con Espert, romperlo no tuvo un costo tan alto.

Con Manuel Adorni, es diferente: el ex vocero es el hombre de máxima confianza de la hermana del presidente y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Muchos analistas señalan que "soltarle la mano" a Adorni sería para Milei equivalente a despegarse de su hermana, un escenario difícil de imaginar. Las declaraciones de Bullrich juegan fuerte para catalizar una definición que puede modificar el escenario político.

MB/ff