La dura advertencia de un empresario textil: "Cada día vamos acercándonos más al abismo"

El empresario Raúl Hutin advirtió por la crisis que atraviesa el sector textil al asegurar que “vamos cada día más acercándonos al abismo”

“Esto ya es el intento de que desaparezca la pequeña y mediana industria nacional. Lamentablemente esto viene así. El promedio de todos los sectores textiles da una caída del 33,2%. Pero en prendas da el 14,2; en calzado da -26,6. Pero no son los únicos sectores que estamos mal”, sostuvo en declaraciones a “Punto y aparte” de “Punto a Punto Radio (90.7 FM)”.

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“El problema está arriba”

“Cuando máquinas y equipos da 29,4 de caída o vehículos da 24,6 de caída o muebles da el 12,3 de caída, nos muestra claramente que cuando todos los sectores industriales andan mal, el problema es estructural”, precisó.

Y luego completó en diálogo con Víctor Zapata: “No es que nosotros de repente de la noche a la mañana nos volvimos estúpidos como empresarios y somos ineficientes y no somos competitivos de ninguna manera. Cuando todo anda mal, el problema no está en nosotros, el problema está arriba".

"En el mes de marzo la caída de la producción de autos fue del 18,6%. Entonces esto no solamente no mejora, sino que vamos cada día más acercándonos al abismo", enfatizó Hutin.

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“La gente no tiene un mango en el bolsillo”

"La realidad es que hoy la gente no tiene un mango en el bolsillo, la gente no llega a fin de mes, la gente no puede llegar a pagar el plato de comida de la noche y entonces, ¿cómo va a llegar a comprar productos manufacturados?”, analizó el referente del sector textil.

“Indiscutiblemente, no se vende ni un par de zapatos, ni una prenda, ni una máquina, ni un vehículo. ni un mueble, ni un colchón, ni nada”, ejemplificó.

"En el caso mío, yo llevo 54 años al frente de la empresa. Esta empresa tiene 76 años de vida. Estamos dispuestos a hacer lo necesario, lo necesario para sobrevivir, porque tenemos toda una historia atrás. ¿Qué hacemos? Apretamos los dientes, luchamos, hablamos por los medios, nos juntamos, nos juntamos con los sindicatos”, contó en otra parte de la entrevista.

“ Justamente la semana que viene va a haber una reunión de empresarios pyme y sindicatos para ver si juntos encontramos el agujero al mate. ¿Y por qué? Porque ya llevamos 350.000 trabajadores en la calle. ¿Hasta cuándo vamos a seguir? Si se siguen despidiendo 1000 trabajadores por semana, ¿cómo cómo llegamos? ¿Cómo hacemos para para trasladarlo esto a 18 meses para adelante? Te das cuenta que es imposible. Dentro de 18 meses no queda ni el loro acá", añadió Hutin.

"No podemos no podemos esperar milagros. No existen los milagros. No hay nada dentro de la estructura mental del señor Milei que haga que esto cambie. Los que tenemos que cambiar somos nosotros, es la sociedad la que tiene que hacer un cambio urgente y fuerte. Tenemos que salir n en unidad a quejarnos, a protestar, a defender la patria”, concluyó el empresario.