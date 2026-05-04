Consumo en rojo: las ventas PyMEs caen 7,8% en Córdoba

Las ventas minoristas de los comercios PyMEs de Córdoba registraron en abril de 2026 una caída interanual del 7,8%, según el relevamiento de la Federación Comercial de Córdoba (FEDECOM), elaborado sobre una muestra de 380 comercios distribuidos en distintos puntos de la provincia. El dato agrava el panorama respecto a abril de 2025, cuando la baja había sido del 6,9%.

El informe evidencia la amplitud del deterioro en el consumo minorista cordobés: 10 de los 11 rubros relevados presentaron caídas interanuales, lo que descarta que el problema sea sectorial. Muebles, ferretería, electrodomésticos, indumentaria y alimentos cayeron en simultáneo, sin señales claras de recuperación generalizada.

Los sectores con mayor retroceso fueron muebles y decoración (−11,3%), ferretería, materiales eléctricos y de la construcción (−9,8%), alimentos y bebidas (−8,8%), electrodomésticos y artículos electrónicos (−8,6%) e indumentaria (−8,5%). El único rubro que escapó a la tendencia fue neumáticos y repuestos, con una variación positiva del 2,5%.

El informe también registra un cambio en los hábitos de pago: las operaciones al contado alcanzaron el 67% del total, mientras que el uso de tarjeta de crédito descendió al 33%, una señal adicional de las restricciones que enfrentan los consumidores para sostener su nivel de gasto en el comercio minorista de la provincia.

"Nos encontramos en un piso"

Fausto Brandolín, presidente de FEDECOM, reconoció el resultado negativo pero aportó una lectura con matices: "La encuesta continúa mostrando un resultado negativo, aunque algunos indicadores como la baja en las tasas de interés, la oferta de productos a nivel mayorista que desacelera los aumentos registrados a raíz de la suba de combustibles y el aumento de plazos de pago hacen suponer que nos encontramos en un piso".

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El dirigente agregó que las paritarias cerradas en marzo y abril podrían motorizar una mejora próxima: "A partir de este mes debería mejorar la situación y levemente avanzar a una recuperación, pero todavía muy leve".