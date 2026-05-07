Exvicegobernadora de Santa Fe: "Adorni se tiene que ir solo"

La diputada nacional Gisela Scaglia aseguró que el jefe de gabinete, Manuel Adorni, “tiene que renunciar” y “se tiene que ir solo”.

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“Adorni se tiene que ir solo”

“Yo no creo que los diputados lo tengamos que destituir. Adorni se tiene que ir solo. Adorni tiene que renunciar por varios motivos. Primero, para hacerle un bien al gobierno que él dice defender”, expresó la legisladora de Provincias Unidas

“El jefe de Gabinete es una figura que es un fusible de defensa del presidente. No puede ser que el presidente esté defendiendo a su jefe de gabinete porque la función es otra y tiene que renunciar porque además la tarea hoy del jefe de gabinete ya carece de sentido. ¿Quién le cree al jefe de gabinete en la Argentina? Nadie", agregó en declaraciones al programa “6 en punto” de “Punto a Punto Radio (90.7 FM)”.

"Todos sospechamos. Por lo tanto, el jefe de gabinete debiera renunciar y además presentar su declaración jurada, presentarse a la justicia y dejar que se lo investigue por completo, sin excusarse en el cargo, en la defensa del presidente, en nada por el estilo y tiene que dejar que lo investiguen”, precisó.

“Si no tiene nada para esconder, no le va a pasar nada", enfatizó en diálogo con el periodista Julio Kloppenburg.

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“No puede demostrar la cascada que se hizo en su casa”

"El problema que vos tenés acá es que hoy el gobierno tiene que pagar los costos de la defensa que está haciendo de una persona que en lo discursivo nos dijo a todos que iban a terminar con la casta, que venían a terminar con los privilegios, que señalaba con el dedo”, insistió la exvicegobernadora de Santa Fe.

“'Este era casta, este es casta, este es casta, vos sos periodista, vos sos casta.' Digo, despectivamente con mucha violencia verbal siempre en el discurso y que hoy no puede demostrar la cascada que se hizo en su casa", concluyó Scaglia.