Ramón Mestre criticó al Gobierno Nacional por las restricciones a la prensa

En medio de la tensión creciente por los cambios en el protocolo de acceso a la Casa de Gobierno y las restricciones impuestas a los periodistas, el exintendente de la ciudad de Córdoba, Ramón Javier Mestre, sumó su voz al debate con un fuerte mensaje en defensa del ejercicio periodístico y el equilibrio institucional.

A través de un posteo en la red social X, el dirigente radical utilizó una comparación histórica para sentar su postura. Según relató, el disparador fue una publicación de una allegada que contenía una fotografía de su padre, el exgobernador Ramón Bautista Mestre.

“Mi padre entendía que el respeto a la prensa era un límite necesario al poder”, expresó Mestre, marcando una clara diferencia con la actualidad. Para el exintendente, las "trabas" al trabajo de los cronistas en Balcarce 50 y la "falta de respeto reiterada" hacia los profesionales de la comunicación no representan un hecho aislado, sino una señal de alerta para el sistema político.

Garantía ciudadana

En su descargo, Mestre subrayó que la protección del periodismo trasciende a la profesión misma. "La libertad de prensa no es un privilegio del periodista, es una garantía del ciudadano", afirmó, vinculando directamente la transparencia informativa con la salud de la República.

Para el referente de la UCR, la dinámica actual "debilita el equilibrio democrático" y llamó a recuperar las formas institucionales más allá de las diferencias ideológicas. “Más allá de los disensos, la democracia exige un respeto irrestricto a la libertad de expresión”, concluyó el posteo, sumándose así a las críticas de diversos sectores que ven con preocupación el nuevo esquema de seguridad y circulación en la sede del Poder Ejecutivo Nacional.

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Reclamo con historia

No es la primera vez que Mestre se manifiesta sobre este tema. Días atrás se sumó a una misiva emitiva por la Unión Cívica Radical en la que condenaban la suspensión de periodistas acreditados. "Son centrales estas expresiones del Comité Nacional, a las que adhiero profundamente. Es gravísimo que el Gobierno Nacional les impida a los trabajadores de prensa realizar su trabajo y que a los argentinos nos estén vulnerando un derecho tan elemental como el de estar informados. Esta actitud antidemocrática no puede pasar como si nada, como tampoco se puede desconocer que Manuel Adorni, mientras ejerció la vocería presidencial, se la pasó levantando el dedo acusador de la moral y la ética, fustigó y maltrató al que piensa distinto; pero mientras tanto, escondía miles de irregularidades debajo de la alfombra. No nos acostumbremos a estas peligrosas e irresponsables actitudes", posteó el exintendente radical.