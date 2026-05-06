La ordenanza de naranjitas se vota con cambios: horarios, nuevas zonas y multas digitales

Las comisiones de Servicios Públicos, Movilidad y Tránsito, y de Legislación General del Concejo Deliberante de Córdoba aprobaron este miércoles un despacho conjunto que regula el estacionamiento controlado en la vía pública y redefine el rol de los llamados "naranjitas" o cuida coches. El texto pasará ahora a votación en el recinto, con los 31 concejales y concejalas.

En total, once proyectos abordaban el mismo tema. Los del bloque oficialista y el del concejal Gabriel Huespe, de Ciudadanos, fueron compatibilizados en un único despacho. Los de la UCR, el PRO y Cordobeses por la Libertad no fueron incorporados, a pedido de sus propios autores.

Cómo funcionará el nuevo sistema

El sistema de estacionamiento medido y controlado se aplicará en zonas que definirá el Departamento Ejecutivo Municipal. El cobro regirá de lunes a viernes de 8 a 20, y los sábados de 8 a 14. Para eventos de concurrencia masiva, habrá un capítulo especial que autorizará a cooperativas a gestionar el control puntualmente.

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La tarifa se fijó en el equivalente al 60% del valor de un litro de nafta de mayor octanaje. En eventos, ese porcentaje sube al 100%.

Los pagos serán exclusivamente digitales, a través de una aplicación. No habrá manejo de dinero en efectivo.

Cooperativas y reparto de fondos

El servicio lo prestarán cooperativas inscriptas ante el municipio, que deberán cumplir todos los requisitos legales de conformación y también las exigencias para el personal asociado. Los "constatadores" de estacionamiento —como los denomina el proyecto— pasarán a operar bajo esa figura.

El reparto de los fondos recaudados quedó establecido así: el 80% irá a las cooperativas y el 20% restante a la Municipalidad.

También se incorporó un capítulo de sanciones por incumplimientos. Las infracciones previstas incluyen el cobro sin autorización, la prestación irregular, la falta de seguros y el maltrato a vecinos o inspectores.

Para quienes cobren sin estar autorizados, las penalidades van desde multas y trabajo comunitario hasta la prohibición de circular por determinadas zonas de la ciudad.

Rovetto Yapur y la "prohibición absoluta"

La única posición que se desmarcó con dureza del texto aprobado fue la de Soledad Rovetto Yapur, de Cordobeses por la Libertad, quien votó en contra del despacho y cuestionó el contenido de fondo.

Según la dirigente, el proyecto no elimina a los naranjitas sino que los convierte en "controladores municipales" con facultades para hacer constar infracciones que derivarán en multas aplicadas por la Municipalidad. "No es prohibición, es legalizar la extorsión dándoles poder de multa", afirmó.

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Rovetto Yapur advirtió además que la nueva normativa ampliaría las zonas de estacionamiento controlado ya existentes, con la incorporación de avenidas como Rafael Núñez, Fuerza Aérea, Sabattini y Monseñor Pablo Cabrera, más barrios como General Paz, Alta Córdoba, Jardín y Villa Libertador.

"Mi proyecto es claro y es lo que el vecino eligió: prohibición absoluta. Sin cooperativas amigas, sin zonas grises y sin intermediarios que se adueñen de la calle", sostuvo la concejala.