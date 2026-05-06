La UNC alerta por falta de presupuesto en hospitales universitarios: “Se aprobó la ley, pero no llegaron los fondos”

Los hospitales universitarios de Córdoba atraviesan una situación de incertidumbre por la falta de envío de partidas presupuestarias nacionales específicas para su funcionamiento, pese a que los fondos fueron aprobados por ley a fines de 2025. Desde la Universidad Nacional de Córdoba advierten que, aunque el sistema sigue operativo, el escenario podría complicarse en los próximos meses por el aumento de la demanda y los costos en insumos y equipamiento.

En diálogo con Radio Punto a Punto, el secretario técnico de la UNC, Rogelio Pizzi, explicó que el financiamiento de estos hospitales depende de un esquema diferenciado. “Se aprobó a fin de año por ley y estamos en mayo y todavía no se ha mandado ninguna partida”, señaló.

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Según detalló, el monto previsto ronda los 79.000 millones de pesos para siete hospitales en todo el país, entre ellos el Hospital Nacional de Clínicas y la Maternidad Nacional en Córdoba. "Ese dinero está destinado a cubrir funcionamiento, infraestructura, insumos y tecnología médica".

En la actualidad, los hospitales continúan prestando servicios con normalidad, aunque con dificultades crecientes. “Estamos brindando servicios de calidad, como siempre lo hemos hecho, pero tenemos que ver a qué le damos prioridad”, advirtió Pizzi.

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Uno de los principales problemas está vinculado al mantenimiento y reposición de equipamiento de alta complejidad. “Si se nos rompe un equipamiento que es de alta tecnología, como un endoscopio o una torre de videolaparoscopía, y tenemos que decidir en qué usar los recursos”, explicó.

Costos y mayor demanda

A esto se suma el impacto del contexto económico, con insumos y medicamentos que en muchos casos están dolarizados. Además, el sistema enfrenta un aumento sostenido en la demanda. “El porcentaje de personas sin cobertura que atendíamos era de un 15 o 20%, hoy está cerca del 40%”, indicó.

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El funcionario también señaló que cada vez más pacientes provenientes del sistema privado recurren a los hospitales públicos. “Estamos viendo mucha gente que viene de clínicas privadas a hacerse estudios, diagnósticos o cirugías”, sostuvo, al tiempo que mencionó derivaciones desde otras provincias.

Finalmente, Pizzi remarcó que la universidad mantiene canales de diálogo abiertos con autoridades nacionales y legisladores. “Siempre apostamos al diálogo y hay diputados que entienden la problemática y están ayudando”, concluyó.