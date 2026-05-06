Caso Nora Dalmasso: la defensa de Roberto Bárzola planteó la nulidad del cotejo de ADN

El parquetista Roberto Marcos Bárzola pidió que se declare nula la prueba genética a la que fue sometido en la investigación del crimen de Nora Dalmasso y solicitó esta mañana intervenir en forma “voluntaria” en el juicio de destitución contra los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro.

Pedido de nulidad

El abogado Zacarías Ramírez Rigo -defensor de Bárzola- pidió hoy al Juzgado de Control de Río Cuarto que declare nulo el procedimiento por el cual fue sometido al cotejo de ADN con una huella genética masculina identificada en segmentos del cinto de la bata de la víctima.

La prueba fue ordenada en el año 2024 y resultó positiva. Al ser cotejada una huella genética masculina desconocida hallada en el cinto de la bata de Nora Dalmasso con material biológico de Bárzola, éste resultó imputado por el fiscal de Instrucción Pablo Jávega por presunto abuso sexual y homicidio. El planteo se presenta a un año y medio de que se conocieran los resultados y cuando el juicio de destitución contra los fiscales que investigaron el homicidio atraviesa el tramo final del debate.

ZACARÍAS RAMÍREZ RIGO. El defensor de Roberto Bárzola asistió a alguna audiencias del Jury.

Actualmente el expediente de la imputación y sobreseimiento de Bárzola se encuentra en el Tribunal Superior de Justicia para determinar si existe la posibilidad de avanzar en la investigación o ya prescribió la acción penal, tal como lo resolvió la Cámara del Crimen de Río Cuarto.

Entre otros argumentos, el recurso de nulidad indica que al obtener las muestras de Bárzola se afectaron garantías porque fue convocado sin presencia de asistencia letrada ni perito de control. El argumento es planteado en el Jury por los fiscales acusados y sus defensores, atacando el mapeo genético ordenado por el fiscal Jávega que permitió hallar la coincidencia.

Presentación ante el Jury

Por otra parte, esta mañana antes de que se iniciara la exposición de alegatos, la presidencia del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, a cargo de la legisladora Julieta Rinaldi, recibió un escrito suscripto por el propio Roberto Bárzola, solicitando intervenir en el debate ante el Jury.

La presentación sostiene que el enjuiciamiento de los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro afecta directamente sus garantías y que la sentencia del Jurado de Enjuiciamiento podría incidir en sus intereses.