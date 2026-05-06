El Gobierno muestra la caída en robos y hurtos en Córdoba

La provincia de Córdoba registró 16 homicidios dolosos entre enero y marzo de 2026, según el informe del Observatorio de Seguridad y Convivencia. El dato representa el nivel más bajo de los últimos años y se enmarca en una tendencia descendente iniciada en 2023. La baja se vincula con políticas de seguridad y prevención sostenidas en el territorio provincial.

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La caída de los homicidios consolida una tendencia sostenida en los últimos años. En 2023 se registraron 37 casos, en 2024 fueron 31 y en 2025 descendieron a 26. La evolución refleja una reducción progresiva de la violencia letal en la provincia.

El informe releva 43.577 hechos presuntamente delictivos en el primer trimestre. Más del 60% corresponde a delitos contra la propiedad, lo que marca el peso del delito común en el total. En ese marco, se registraron 18.795 robos y hurtos.

Estos delitos muestran una tendencia descendente desde 2023. El 90,5% de los hechos se cometen sin uso de armas. La dinámica evidencia una baja en los delitos que afectan la vida cotidiana.

Los homicidios presentan niveles estables durante el trimestre. Las oscilaciones mensuales se ubican entre 4 y 6 casos, sin picos abruptos. Esto indica un escenario de mayor control sobre los delitos más graves.

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Una parte significativa de los homicidios responde a conflictos interpersonales. Esta característica refuerza la necesidad de profundizar políticas de prevención y convivencia. El fenómeno muestra la persistencia de factores sociales en la violencia.

La baja en homicidios y delitos contra la propiedad se vincula con un trabajo sostenido de las fuerzas de seguridad. Las acciones incluyen mayor presencia territorial, prevención y articulación operativa, etas estrategias se desplegaron en toda la provincia.