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El Gobierno muestra la caída en robos y hurtos en Córdoba

El informe oficial del Observatorio de Seguridad y Convivencia muestra una baja sostenida durante el primer trimestre de 2026. En ese período se registraron 18.795 hechos vinculados a robos y hurtos.

El Gobierno muestra la caída en robos y hurtos en Córdoba
El Gobierno muestra la caída en robos y hurtos en Córdoba | .
Perfil Redacción Córdoba
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La provincia de Córdoba registró 16 homicidios dolosos entre enero y marzo de 2026, según el informe del Observatorio de Seguridad y Convivencia. El dato representa el nivel más bajo de los últimos años y se enmarca en una tendencia descendente iniciada en 2023. La baja se vincula con políticas de seguridad y prevención sostenidas en el territorio provincial.

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La caída de los homicidios consolida una tendencia sostenida en los últimos años. En 2023 se registraron 37 casos, en 2024 fueron 31 y en 2025 descendieron a 26. La evolución refleja una reducción progresiva de la violencia letal en la provincia.

Córdoba registró el nivel más bajo de homicidios de los últimos años

El informe releva 43.577 hechos presuntamente delictivos en el primer trimestre. Más del 60% corresponde a delitos contra la propiedad, lo que marca el peso del delito común en el total. En ese marco, se registraron 18.795 robos y hurtos.

Estos delitos muestran una tendencia descendente desde 2023. El 90,5% de los hechos se cometen sin uso de armas. La dinámica evidencia una baja en los delitos que afectan la vida cotidiana.

Córdoba registró el nivel más bajo de homicidios de los últimos años

Los homicidios presentan niveles estables durante el trimestre. Las oscilaciones mensuales se ubican entre 4 y 6 casos, sin picos abruptos. Esto indica un escenario de mayor control sobre los delitos más graves.

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Una parte significativa de los homicidios responde a conflictos interpersonales. Esta característica refuerza la necesidad de profundizar políticas de prevención y convivencia. El fenómeno muestra la persistencia de factores sociales en la violencia.

Córdoba registró el nivel más bajo de homicidios de los últimos años

La baja en homicidios y delitos contra la propiedad se vincula con un trabajo sostenido de las fuerzas de seguridad. Las acciones incluyen mayor presencia territorial, prevención y articulación operativa, etas estrategias se desplegaron en toda la provincia.

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