Crece la incertidumbre laboral en adolescentes: el 52% no sabe qué estudiar

La incertidumbre sobre el futuro laboral entre adolescentes argentinos alcanzó un nivel récord. Según un informe basado en las pruebas PISA, el 52% de los estudiantes de 15 años no puede identificar qué trabajo espera tener en la adultez, lo que representa un aumento de 30 puntos en apenas cuatro años y supera el promedio de la OCDE, ubicado en 39%.

La economista y analista de datos, Lucía Vallejo, explicó que el fenómeno muestra una evolución sostenida. “En 2018 el porcentaje era del 22% y en 2022 llegó al 52%”, precisó, y advirtió que el crecimiento está asociado a factores estructurales como "el contexto económico y el impacto de la pandemia".

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En cuanto a las diferencias por género, Vallejo detalló que la incertidumbre es levemente mayor en los varones (55%) que en las mujeres (48%). A la vez, señaló que incluso entre quienes sí logran proyectar una ocupación se repiten patrones marcados: “En las mujeres predominan medicina, psicología, abogacía y docencia; en los varones aparecen deportistas, ingenieros y profesionales de tecnologías de la información”, indicó.

La especialista también remarcó que esta falta de proyección no es un fenómeno aislado. “Más de la mitad de los alumnos de 15 años no logran identificar una ocupación”, sostuvo, y agregó que el problema no solo es la ausencia de respuestas, sino la concentración en pocas opciones dentro del universo laboral disponible.

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El informe suma además el peso del contexto económico como variable clave. “6 de cada 10 alumnos sienten que su situación económica limita sus expectativas de futuro”, señaló Vallejo. Finalmente, la investigadora advirtió que se trata de un fenómeno complejo y en expansión. “Es una problemática estructural y alarmante por su aumento pronunciado”, concluyó.