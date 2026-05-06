Monte Cristo ofrecerá churros gratis: así será el primer Festival del Churro en Córdoba

El Festival Provincial del Churro y Sabores Tradicionales se realizará el domingo 10 de mayo en Monte Cristo, con entrada libre y gratuita y una agenda que combinará gastronomía, espectáculos y actividades para toda la familia. El evento se desarrollará entre las 15 y las 20 horas en la Plaza Sarmiento, con traslado al Arena Monte Cristo en caso de lluvia. Además, las primeras 500 personas recibirán vouchers para degustar churros en distintos puestos.​

“Lo vamos a hacer de degustación, cosa de que puedan pasar por varios puestos y elegir el mejor también”, señaló el intendente, Daniel Hanewicz. La iniciativa busca posicionarse como uno de los encuentros más convocantes del calendario local, con una propuesta pensada para atraer público y promover la participación en las distintas actividades del festival.

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Hanewicz destacó el crecimiento de la propuesta y el trabajo previo de organización, con una apuesta a ampliar la participación. “Vamos a tener el certamen de profesionales y una competencia en categoría amateur, que son aquellas que están iniciando emprendimientos o que lo hacen simplemente en su casa”, explicó.

En ese marco, precisó que la elección de los mejores churros será uno de los momentos centrales del evento, con evaluación a cargo de la Escuela de Gastronomía Celia. “Se analizan distintas cosas, como la presentación, la textura, sabores y cocción”, detalló.

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Además del certamen, el festival incluirá una feria de productos regionales, con presencia de emprendedores, artesanos y productores locales. “Vamos a tener productores locales, tanto de fiambres, quesos y otras delicatessen”.

La jornada también contará con espectáculos artísticos, la participación de la banda municipal, el ballet local y actividades recreativas. “Va a haber algo de juegos para niños y distintos stands”, agregó. Finalmente, Hanewicz destacó el sentido cultural de la iniciativa y su vínculo con la identidad local. “Es un poco conectar el pasado con el presente. Nuestra tradición con las nuevas innovaciones”, sostuvo.