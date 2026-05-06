Monte Cristo ofrecerá churros gratis: así será el primer Festival del Churro en Córdoba

El Festival Provincial del Churro y Sabores Tradicionales se realizará el domingo 10 de mayo en Monte Cristo, con entrada libre y gratuita y una agenda que combinará gastronomía, espectáculos y actividades para toda la familia. El evento se desarrollará entre las 15 y las 20 horas en la Plaza Sarmiento, con traslado al Arena Monte Cristo en caso de lluvia. Además, las primeras 500 personas recibirán vouchers para degustar churros en distintos puestos.
“Lo vamos a hacer de degustación, cosa de que puedan pasar por varios puestos y elegir el mejor también”, señaló el intendente, Daniel Hanewicz. La iniciativa busca posicionarse como uno de los encuentros más convocantes del calendario local, con una propuesta pensada para atraer público y promover la participación en las distintas actividades del festival.
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Hanewicz destacó el crecimiento de la propuesta y el trabajo previo de organización, con una apuesta a ampliar la participación. “Vamos a tener el certamen de profesionales y una competencia en categoría amateur, que son aquellas que están iniciando emprendimientos o que lo hacen simplemente en su casa”, explicó.
En ese marco, precisó que la elección de los mejores churros será uno de los momentos centrales del evento, con evaluación a cargo de la Escuela de Gastronomía Celia. “Se analizan distintas cosas, como la presentación, la textura, sabores y cocción”, detalló.
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Además del certamen, el festival incluirá una feria de productos regionales, con presencia de emprendedores, artesanos y productores locales. “Vamos a tener productores locales, tanto de fiambres, quesos y otras delicatessen”.
La jornada también contará con espectáculos artísticos, la participación de la banda municipal, el ballet local y actividades recreativas. “Va a haber algo de juegos para niños y distintos stands”, agregó. Finalmente, Hanewicz destacó el sentido cultural de la iniciativa y su vínculo con la identidad local. “Es un poco conectar el pasado con el presente. Nuestra tradición con las nuevas innovaciones”, sostuvo.