Creó una app para cambiar figuritas y ya supera los 7.800 usuarios en varios países

La aplicación Stickerswap, creada por el joven programador Valentín Señorans, ya supera los 7.800 usuarios a pocos días de su lanzamiento y se posiciona como una nueva herramienta para intercambiar figuritas del Mundial mediante geolocalización. La plataforma conecta personas cercanas con faltantes compatibles, facilitando el tradicional intercambio.

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En diálogo con Radio Punto a Punto, el desarrollador explicó que el sistema funciona a partir de un registro en el que cada usuario carga las figuritas que tiene y las repetidas. “El sistema va a poder detectar cuáles son tus faltantes y te va a conectar con personas que se encuentran cerca tuyo”, explicó.

La lógica de uso remite a aplicaciones de citas. “Tiene una interfaz muy similar a la de la aplicación de citas, ya que si dos personas se dan like se hace el famoso match y se abre un chat para coordinar el encuentro”, detalló.

Stickerswap es gratuita, aunque ofrece una suscripción premium de 5.000 pesos para todo el período del Mundial. “El gran diferencial es que accedés al foro donde la gente publica dónde venden figuritas cerca tuyo en todo momento”, explicó.

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En su versión gratuita, la aplicación permite conectarse con usuarios en un radio de hasta tres kilómetros. En tanto, quienes acceden a la versión premium pueden ampliar ese rango hasta 15 kilómetros y ordenar los resultados según cercanía o cantidad de figuritas disponibles para intercambiar.

La app fue lanzada el 26 de abril y en pocos días logró una rápida expansión, incluso fuera del país. “Ya hay más de 400 usándola que son del extranjero”, señaló el creador, quien destacó el alcance inesperado en países como Uruguay, Colombia, España y Paraguay. Explicó que la iniciativa nació a partir de las dificultades registradas durante el último Mundial. “Era muy difícil conseguir figuritas y también cambiar, porque era por grupos de Facebook o WhatsApp”, recordó.

Con 23 años y estudiante de Ingeniería Informática en la Universidad Nacional de Mar del Plata, Señorans destacó que se trata de su primer desarrollo. “Es todo nuevo para mí, por eso estoy tan sorprendido y tan contento”, concluyó.