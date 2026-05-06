Finde de ofertas en Córdoba: shoppings lanzan 50% OFF, 2x1 y financiación

El Shopping Fest se realizará este fin de semana en diversos centros comerciales de Córdoba y Villa Carlos Paz. La propuesta incluye descuentos de hasta el 50%, cuotas sin interés y promociones bancarias, en el marco de un evento nacional impulsado por la Cámara Argentina de Shopping Centers.

La movida apunta a revertir la caída del consumo en rubros clave como indumentaria y calzado, afectados por la inflación y la pérdida de poder adquisitivo. Con más de 60 centros comerciales adheridos en todo el país, el evento busca reforzar la experiencia presencial frente al avance del comercio online.

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En la provincia, los puntos confirmados incluyen el Patio Olmos, Córdoba Shopping, Hiper Libertad Rivera, Hiper Libertad Lugones y Nuevocentro Shopping. Mientras que en Carlos Paz el foco estará en el Opera Fun. Cada espacio ofrecerá beneficios y actividades propias, con foco en generar una experiencia completa más allá de la compra.

Qué descuentos hay y cómo aprovecharlos

Durante las tres jornadas, los locales ofrecerán rebajas de hasta el 50%, promociones especiales y hasta seis cuotas sin interés con bancos seleccionados y billeteras digitales. También habrá beneficios exclusivos según cada shopping, que se comunicarán a través de sus canales oficiales.

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Además del incentivo económico, los centros comerciales sumarán actividades para atraer público: DJs en vivo, espectáculos, sorteos y propuestas recreativas para familias. En espacios como Paseo del Jockey y el Hiper Libertad Lugones, la apuesta incluye una agenda de entretenimiento para todo el fin de semana.

El trasfondo: consumo en retroceso

El lanzamiento del Shopping Fest se da en un contexto adverso para el sector. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos muestran caídas interanuales en ventas dentro de shoppings, en línea con la retracción del consumo masivo.

Frente a ese escenario, las marcas buscan recuperar clientes con promociones agresivas y financiamiento, apostando a que la combinación de precios y experiencia vuelva a posicionar a los centros comerciales como una opción atractiva para el público.