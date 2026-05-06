Intendente de Embalse: "No quiero que hagan viviendas sobre la costa porque terminan bañándose o pescando en el patio de una casa"

En medio de la discusión por la posible privatización y reordenamiento de la Unidad Turística de Embalse, el intendente Mario Rivarola marcó posición sobre el modelo de desarrollo que busca para la localidad y dejó una definición sobre el uso del territorio: "no quiero que hagan viviendas sobre la costa porque terminan bañándose o pescando en el patio de una casa"”.

La frase sintetizó su postura sobre el equilibrio entre inversión, urbanización y preservación del acceso público al lago. En ese sentido, el jefe comunal defendió la necesidad de atraer capital privado, pero sin modificar la identidad del lugar ni cerrar el uso comunitario de las costas. “Si la gente te dice que está bueno que vengan inversiones, no cambiemos la identidad del pueblo. El progreso trae trabajo”, planteó.

Unidades Turísticas de Embalse

“La gente paga la luz con la tarjeta”

Rivarola también cuestionó el clima político nacional y provincial, al que acusó de estar alejado de la realidad social. “Se ponen a discutir boludeces cuando la gente hoy tiene hambre, no tiene para pagar la luz, no tiene para la tarjeta. La tarjeta de crédito antes era para comprar un electrodoméstico; hoy la usan para comer y pagar la luz”, lanzó.

En esa línea, cuestionó el funcionamiento del Congreso y el foco de la agenda pública: “Me da vergüenza que estén en una Cámara de Diputados preguntando por gastos mientras no se habla de cómo generar trabajo o bajar los intereses de las tarjetas”.

También mencionó al vocero presidencial Manuel Adorni en el marco de las discusiones políticas actuales: “Están preguntándole por gastos cuando deberían estar viendo cómo resolvemos los problemas de la gente”.

“El poder te aleja de la realidad”

El intendente sostuvo que existe una desconexión entre la dirigencia y la vida cotidiana de los vecinos: “El poder te nubla la vista y te olvidás de la gente. Nosotros vivimos de una forma muy distinta a la sociedad”.

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En ese marco, defendió su gestión local y el impulso de proyectos de inversión en Embalse como parte de una estrategia de generación de empleo: “Un hotel puede generar 30 o 40 puestos de trabajo de entrada. Eso significa familias que dejan de depender de un bolsón o de asistencia”.

Sobre el plan de viviendas, también se refirió al plan de viviendas que impulsa el municipio en un contexto económico adverso. Aseguró que el esquema se sostiene con planificación, búsqueda de financiamiento y participación vecinal.

“Buscás precios, financiación y trabajás con los vecinos. Es la única forma de avanzar”, explicó, y destacó como ejemplo una obra de cordón cuneta donde los propios vecinos colaboraron con materiales.

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