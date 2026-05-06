Córdoba: denuncian que policías habrían obligado a una mujer a mostrar contenido íntimo de su celular durante una detención

En la localidad de San Francisco del Cañar, una mujer que trabaja produciendo contenido para adultos en OnlyFans denunció un grave episodio ocurrido dentro de una comisaría, donde sostiene que cuatro efectivos policiales la habrían obligado a mostrar fotos y videos íntimos de su teléfono celular mientras era interrogada en el marco de una investigación por un presunto robo.

Según el relato incorporado a la causa, tras ese procedimiento la mujer atravesó una fuerte crisis emocional que derivó en un intento de suicidio, lo que encendió las alarmas sobre el impacto psicológico del episodio denunciado.

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La investigación quedó a cargo de la fiscal de Deán Funes, Analía Cepede, según informó Infobae.Por el momento, la causa se encuentra en una etapa inicial de recolección de testimonios, con el objetivo de reconstruir lo sucedido dentro de la dependencia policial.

La fiscal experó a radio Mitre: “Aun siendo testigo se puede llegar a secuestrar porque está en calidad de testigo. Ahora, cuando se trata de un sospechoso, de un delito, no se lo puede nunca obligar a entregar una aparatología móvil porque hace su derecho de intimidad y de defensa. Entonces, lo primero que se tiene que precisar es si a esta persona se la traía en uno o en otro carácter”.

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Por otro lado, la defensa de la mujer, encabezada por el abogado Ignacio Almada Vargas, denunció que su clienta fue sometida a un interrogatorio bajo presión con el objetivo de forzar una autoincriminación en la causa por robo. También sostuvo que los policías habrían exigido ver contenido íntimo del teléfono que no tendría relación con la investigación.

El letrado cuestionó además la actuación de los efectivos y señaló que no existe imputación formal contra la mujer, por lo que considera que el procedimiento vulneró sus derechos.

Sin embargo, posteriormente se realizó un allanamiento en su domicilio donde fueron secuestrados dos teléfonos celulares, un vehículo y otros elementos personales. Según la defensa, no se encontraron pruebas relevantes vinculadas al hecho investigado originalmente.

La causa continúa en etapa preliminar y, por el momento, no hay imputaciones contra los policías señalados. La fiscalía sigue tomando declaraciones para determinar cómo se desarrolló el procedimiento y si existieron excesos en la actuación policial.