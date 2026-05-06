Caso Dalmasso: las defensas de los fiscales acusados cuestionaron que se los juzgue “con el diario del lunes”

En sus alegatos los abogados defensores de los tres fiscales sometidos a juicio de destitución pidieron absolución para todos sus asistidos. El eje central de los argumentos es que se los está juzgando a la luz del hallazgo comunicado en diciembre de 2024 sobre la coincidencia del ADN de Roberto Bárzola con una huella genética que permaneció no identificada y fue encontrada en la cinta de la bata con la cual fue asesinada Nora Dalmasso el 25 de noviembre de 2006.

Las exposiciones comenzaron poco después de las 14 y se extendieron a lo largo de XXX horas. Comenzó Luciana Camminal, abogada de Javier Di Santo. Continuaron Daniel Fernández y Emilio Andruet, defensores de Daniel Miralles. Finalizó Carlos Pajtman XXXXXXX

Los puntos en común de las tres defensas pueden sintetizarse en algunos ejes argumentales. Bárzola tiene el beneficio de la inocencia, ningún tribunal avaló que sea el asesino de Nora Dalmasso; a pesar de lo cual se erige como parámetro para acusar a los instructores enjuiciados por negligencia y mal desempeño.

Otro aspecto que mencionaron era que la línea investigativa sobre Bárzola “no era obvia”, como sí sostuvo la fiscal acusadora, Betina Croppi.

También cuestionaron el mapeo genético que hizo el fiscal Pablo Jávega, señalando que es nulo por violar garantías constitucionales. Finalmente, coincidieron en que el crimen de Nora Dalmasso sigue impune, y eso no es atribuible a negligencia de la fiscalía de instrucción.

Caso Nora Dalmasso: la defensa de Roberto Bárzola planteó la nulidad del cotejo de ADN

“Con el diario del lunes”

Luciana Camminal, abogada del fiscal Javier Di Santo, planteó inicialmente la nulidad del proceso por falta de objetividad de la fiscalía acusadora y pidió la absolución. Su argumento central: las resoluciones de Di Santo fueron revisadas y confirmadas por instancias jurisdiccionales, incluyendo al juez de Control. Además, subrayó que nadie puede afirmar hoy que Roberto Barzola es el autor del crimen: "Hoy no se puede responder quién la mató", subrayó. Cuestionó la legalidad de destituir a un fiscal sobre una hipótesis que la Justicia aún no avaló, y advirtió -a modo de ejemplo- que en la sala hay otra persona con ADN sin condena: el médico Marcelo Macarrón.

LUCIANA CAMMINAL. Abogada de Javier Di Santo.

En su exposición subrayó que la acusación se basa en un dato obtenido de forma ilegal, en relación al mapeo genético que emprendió el fiscal Pablo Jávega y que logró determinar la coincidencia de huellas genéticas en el arma homicida -la cinta de la bata de Nora- y la identidad genética del parquetista. El argumento fue uno de los fundamentos comunes de todos los defensores.

Miralles debía investigar a Marcelo Macarrón

Daniel Fernández, abogado de Daniel Miralles, sostuvo que la hipótesis que manejó el fiscal -Marcelo Macarrón autor material del crimen- era razonable a pesar de que el esposo se encontraba en ese momento en Punta del Este, Uruguay. Agregó que estaba respaldada en pruebas objetivas: ausencia de huellas, puertas sin forzar, un informe del FBI que señalaba indicios de crimen, pericias que indicaron relación sexual consentida, el ADN mayoritario de Macarrón en zona crítica.

DANIEL FERNÁNDEZ. Abogado de Daniel Miralles.

Defendió como “posible” realizar un viaje hasta Río Cuarto. También objetó el mapeo genético masivo del fiscal Pablo Jávega —que derivó en la identificación de Barzola— calificándolo de prueba ilegal según criterios de la Corte Suprema: "Por azar, en forma ilegal, pescó a uno". También planteó la nulidad por la participación de la fiscal Croppi, quien habría avalado ese mapeo antes del juicio. Recordó además que en 2021 y hasta 2023-2024, ni el fiscal Rivero ni el propio Jávega tenían sospechas sobre Barzola.

Cuestionamiento formal a la acusación

Carlos Pajtman, defensor de Luis Pizarro, apuntó a un problema formal de la acusación: nunca precisó el cuándo, el cómo ni el dónde de la supuesta negligencia.

CARLOS PAJTMAN. Abogado de Luis Pizarro

"La acusación se construye sobre la prueba Barzola, un resultado, no una investigación", fue una de sus frase más contundentes.

Destacó el contexto de trabajo de Pizarro en 2017: fiscal de narcotráfico con cuatro cargos simultáneos, sin chofer, cubriendo una enorme extensión territorial, con 75 personas a cargo. "Quizás el fiscal más recargado de la provincia", graficó, fue quien recibió la causa más resonante.

Luego repasó cada una de las líneas investigativas, pruebas incorporadas, revisión de las actuaciones previas y puso en duda la trazabilidad de las pruebas obtenidas en la escena del crimen.