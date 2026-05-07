Naranjitas: ahora con chaleco marrón y quién no esté habilitado va preso

El Concejo Deliberante de Córdoba consensuó entre todos los bloques el proyecto que regula definitivamente a los naranjitas. Marcos Vázquez, concejal y presidente de la Comisión de Servicios Públicos, confirmó que la ordenanza toma estado parlamentario la semana próxima y que a partir del 26 de mayo quien cuide autos sin estar vinculado a una cooperativa habilitada enfrentará arresto bajo el Código de Convivencia provincial.

El nuevo sistema unifica identificación, zonas delimitadas y pago digital para terminar con el cobro informal en efectivo y la superposición con el estacionamiento medido. Los cuidacoches pasarán a usar chaleco marrón en lugar del naranja tradicional y deberán portar identificación personal y de la cooperativa a la que pertenecen.

Así funciona el nuevo sistema

La tarifa quedó fijada en el 60% del valor del litro de nafta de mayor octanaje, de lunes a viernes de 8 a 20 horas y los sábados de 8 a 14 horas. El resto del tiempo —tardes del sábado, domingos y feriados— el servicio es gratuito.

El pago será exclusivamente digital: a través de la aplicación del estacionamiento medido de la ciudad o mediante QR. "No te va a exigir más dinero en efectivo, sino que lo va a hacer de manera digital", precisó Vázquez, quien destacó que el sistema ya existe y es el mismo que usan los vecinos para el estacionamiento medido.

"Nunca más se va a duplicar que vos le pagues por aplicación el servicio de estacionamiento medido y le tengas que pagar también a una persona que esté cuidando. Eso ya no va a suceder", dijo.

Zonas habilitadas y tolerancia cero

Las áreas donde podrán operar los naranjitas serán delimitadas por vía reglamentaria. En principio serán las zonas donde ya funcionan cooperativas, con incorporación prevista en el sector del Cerro de las Rosas —donde están los hospitales— y en avenidas principales de distintos barrios. El control estará a cargo tanto de la Policía de la Provincia como de la Municipalidad de Córdoba.

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Sobre qué hacer ante un cuidacoches sin identificación, Vázquez fue directo: "A partir del 26 de mayo, todas aquellas personas que no estén vinculadas y debidamente identificadas a una cooperativa habilitada se les va a aplicar el Código de Convivencia y van a cumplir los días de arresto que les correspondan".

Capacitaciones y salida laboral

La ordenanza también contempla una dimensión social. Vázquez mencionó que el Arzobispado de Córdoba participó del debate y aportó una perspectiva que fue tenida en cuenta: "Brindaremos capacitaciones y una serie de acciones que van a ir mejorando la situación no solamente de las personas que ejercen este rol, sino también para brindarles alguna salida en un futuro no muy lejano que mejore sus condiciones de vida".

La votación en el recinto está prevista para la semana próxima. Vázquez apeló a la responsabilidad colectiva: "Esto es una solución del Concejo Deliberante de la ciudad, no del bloque del oficialismo".