El día después de la destitución: ya están los reemplazantes de Di Santo y Miralles en Río Cuarto

Luciano Matías Rodríguez y Jael Yanina Arias Schocron quedaron al frente de las fiscalías de Instrucción de Río cuarto que quedaron vacantes por la destitución de Javier Di Santo y Daniel Miralles.

El 12 de marzo pasado Rodríguez juró como fiscal coadyuvante en los casos que llevan adelante en la Fiscalía del Fuero Múltiple N°3, por la licencia de su titular Fernando Moine. En tanto que Arias Shocron lo hizo el 16 de marzo, para cubrir a los fiscales que eventualmente se aparten en algunos expedientes.

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A esa altura, la Fiscalía General ya trabajaba en la acusación que terminó decidiendo al Jury por el apartamiento de Di Santo, Miralles y Pizarro y pudo prever que se podrían producir las vacantes.

Hay que tener presente, también, que en el interior las fiscalías son de competencia múltiple, abarcan amplios territorios y varias localidades y que el trabajo es cualitativamente diferente al de los fiscales de la ciudad de Córdoba, donde hay mayor concentración de población y el fenómeno delictivo presenta características propias.

Falta determinar quién se hará cargo de la Fiscalía de Narcotráfico de Río Tercero, que estaba a cargo de Luis Pizarro, el tercer fiscal destituido por el Jurado de Enjuiciamiento ayer miércoles. En los grupos de WhatsApp de fiscales, varios le expresaron su solidaridad, la mayoría del interior.

Di Santo, Miralles y Pizarro fueron desplazados de sus funciones por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Provincia de Córdoba. La calificación legal aplicada es mal desempeño y negligencia grave en la investigación del crimen de Nora Dalmasso, ocurrido el 25 de noviembre de 2006.

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El veredicto será controvertido por las defensas

Lo más probable es que los defensores de los tres -ahora- exfiscales apelen la decisión del Jury ante el Tribunal Superior de Justicia. Consideran que la perspectiva desde la cual juzgaron sus actuaciones años atrás se basó en pruebas obtenidas recientemente que incriminan a un sospechoso, Roberto Bárzola, aunque ya fue sobreseído por prescripción.

Incluso podrían ir hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En un fallo de diciembre de 2024, el máximo tribunal reincorporó a la fiscal Anticorrupción de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, destituida después de acusar al gobernador de esa provincia Sergio Urribarri.

Podrán interponer los recursos una vez que el Jurado comunique los fundamentos de la sentencia, el 20 de mayo próximo.