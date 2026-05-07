Córdoba: con más de 66.000 controles anuales, especialistas dudan que la nueva ley reduzca el ausentismo

La Ley de Modernización Laboral 27.802 prometía ordenar el sistema de licencias médicas en Argentina, pero los especialistas en salud laboral de Córdoba advierten que no reducirá el ausentismo.

Mariano José Schmidt, médico especialista en Medicina del Trabajo y director médico de Lavoris, explicó a Perfil Córdoba que la norma no modifica los plazos de licencia ni soluciona las causas reales, que están cada vez más atadas a la crisis económica y al deterioro del clima laboral.

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Lavoris procesó en 2025 un total de 66.000 controles de ausentismo. Según el relevamiento, los rubros con mayor conflictividad en la provincia son docencia; call centers; seguridad y limpieza; y empleados de supermercados.

"Esto no va a disminuir las licencias"

Schmidt fue tajante respecto al impacto de la reforma: "Si me decís si esto va a disminuir las licencias, te digo que no, porque no ataca al problema. El problema es multifactorial". Los plazos legales de licencia no se modificaron y siguen siendo de tres a seis meses, duplicándose si hay carga de familia.

Lo que sí incorpora la reforma es el certificado médico digital obligatorio, un punto que hoy es de difícil cumplimiento en la práctica local. "Los empleados que concurren a un hospital público, a una guardia o a un dispensario no van a obtener un certificado digital. Las empresas que sean estrictas en esto se van a complicar", advirtió el especialista. Aunque reconoció que a futuro servirá para eliminar certificados apócrifos, la brecha tecnológica actual entre la ley y los centros de salud públicos supone un freno operativo inmediato.

Salud mental y factores emergentes

Gabriel Virano, psiquiatra de Lavoris, detalló que evalúan mensualmente cerca de 196 licencias psiquiátricas. Los diagnósticos más frecuentes son trastornos de ansiedad, cuadros ansioso-depresivos y depresión, seguidos por trastornos adaptativos y consumo de sustancias.

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"Lo que más creció es el malestar laboral como disparador. Hay un porcentaje alto de disconformidad que antes era mucho menor", explicó Virano.

A este escenario se suma una capa de complejidad financiera: el impacto de la ludopatía. Schmidt reveló que están detectando casos de licencias prolongadas por ansiedad y depresión que tienen detrás problemas económicos severos producidos por el juego online. "El juego online tiene mucho que ver con este creciente malestar", señaló el médico.

La economía y los intentos de suicidio

La incertidumbre laboral y el temor al despido aparecen como las preocupaciones constantes en los consultorios. Sin embargo, el dato más alarmante es el aumento de casos de intentos de suicidio en el ámbito laboral. "Se está viendo un aumento importante. Antes no se hablaba y ahora estamos viendo más casos que antes", advirtió Schmidt.

Finalmente, el estigma sobre las carpetas médicas persiste. Según Virano, muchos pacientes postergan la licencia por temor al "qué dirán" o a represalias, evidenciando que, aunque la ley intente modernizar los papeles, la brecha entre el discurso empresario y la práctica en salud mental sigue siendo amplia en Córdoba.