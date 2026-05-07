Así será el primer campus que construye la Universidad Siglo 21 dentro de un parque industrial en Argentina

Universidad Siglo 21 presentó su nuevo Campus en Villa María, un proyecto que se erige como el primero del país en estar emplazado dentro de un parque industrial. La iniciativa supone una inversión de US$ 5 millones y consolida la apuesta de la institución por expandir la educación superior hacia el interior del territorio nacional.

La fecha estimada de inauguración es el primer trimestre de 2027. Una vez en funcionamiento, el complejo buscará trascender el ámbito local para posicionarse como referencia nacional en formación profesional e investigación aplicada dentro de un ecosistema productivo. De esta manera, la ciudad proyecta unos 30 mil estudiantes universitarios para la próxima década.

El acto oficial se realizó en el predio del Parque Industrial, Logístico y Tecnológico (PILT) de Villa María, donde la Universidad construye el complejo. Participaron la Rectora Laura Rosso, la Vicepresidente María Belén Mendé, el intendente Eduardo Accastello, el presidente del parque industrial Carlos Pizzorno y el titular del Concejo Deliberante Juan Pablo Inglese, entre otras autoridades provinciales, municipales y del sector empresarial.

Un predio de cuatro hectáreas con seis edificios

El Campus ocupa un terreno de aproximadamente cuatro hectáreas dentro del PILT y contará con seis edificios destinados a la vida universitaria. El complejo incluirá aulas, auditorio, oficinas, espacios de coworking y biblioteca.

El diseño incorpora más de 300 árboles, senderos peatonales y amplias áreas verdes pensadas para integrarse a las dinámicas académicas. La superficie construida superará los 3.000 m², con una arquitectura concebida para combinar el entorno natural con la experiencia educativa.

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El proyecto cuenta con el respaldo financiero del International Finance Corporation (IFC), organismo multilateral vinculado al Banco Mundial.

Vínculo entre universidad y sector productivo

La ubicación del Campus dentro de un parque industrial no es un detalle menor. Según la institución, la integración en el PILT busca fortalecer la articulación entre la educación superior y el sector socioproductivo de la región, algo que la Universidad define como un hecho inédito a nivel nacional.

La propuesta académica contempla carreras de pregrado, grado y posgrado, y prevé alianzas con empresas del parque a través del programa Aprendizaje para la Vida (APLV). También se incluyen proyectos de investigación aplicada en diálogo permanente con organizaciones e instituciones del territorio.

Además, la institución anunció que estudiantes y docentes de escuelas secundarias de Villa María podrán acceder a beneficios orientados a promover la continuidad educativa y el acceso a la educación superior.

El Campus Villa María se enmarca en un plan estratégico de expansión de la institución que incluye otros proyectos en desarrollo: el Domo Siglo 21, el Hospital Universitario de Universidad Siglo 21, el nuevo Campus de Río Cuarto y el fortalecimiento de una red de más de 320 Centros de Apoyo Universitario distribuidos en todo el país.

La institución acumula más de 16 años de presencia en la región centro de Córdoba y describe su modelo como de "educación federal con alcance en todo el territorio".

Villa María, hacia los 30.000 estudiantes

El intendente Accastello celebró el proyecto en ese marco. "Crecemos con educación, con ciencia y técnica, con innovación y con tecnología. Así crece también la región, porque Villa María no se piensa sola: es una verdadera ciudad-región", afirmó. "Esta es la Villa María de la transformación, una ciudad cada vez más universitaria", agregó el jefe comunal.

Accastello precisó que la ciudad cuenta hoy con más de 15.000 estudiantes universitarios y terciarios, y proyectó que esa cifra llegue a los 30.000 en los próximos diez años.

Universidad Siglo 21, por su parte, señala que actualmente cursan en la institución 800 estudiantes en Villa María en sus distintas modalidades, con crecimiento sostenido en los últimos años. La propuesta pedagógica del nuevo Campus se orienta hacia lo que la Universidad denomina educación positiva, con énfasis en trayectorias formativas interdisciplinarias, desarrollo integral del estudiante y vinculación con el entorno productivo y social.

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El modelo apunta a estimular la creatividad y el pensamiento crítico mediante espacios diseñados para ese fin, tanto en su arquitectura como en su propuesta curricular.

La Vicerrectora de Investigación, Innovación y Posgrado, Marcela Tello, y el Secretario General de Extensión y Operaciones, Esteban Faur, también estuvieron presentes en el acto de presentación.