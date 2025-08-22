Domo Siglo 21 en Córdoba: el heredero del Orfeo llegó de la mano de una sorpresiva alianza

La Universidad Siglo 21 y Universo Jiménez anunciaron la construcción del Domo Siglo 21, un proyecto arquitectónico y tecnológico de nivel internacional que se levantará en el campus universitario y que promete convertirse en un ícono cultural, educativo y deportivo para Córdoba. El nuevo Domo estará emplazado a solo 5 minutos del Aeropuerto Internacional de Córdoba, en una zona en pleno crecimiento.

Tendrá capacidad para 4.500 personas y contará con un diseño vanguardista y modular, adaptable a eventos de diversa índole: conciertos, espectáculos deportivos, ferias sectoriales, congresos académicos y actividades corporativas.

Rabbat: "Hoy Argentina no es buena marca para expandirse, ha perdido un enorme prestigio a nivel educativo"

Entre sus características más destacadas se incluyen: sonido envolvente 360°, pantallas LED de ultra definición, accesibilidad total, palcos VIP con servicios personalizados y áreas gastronómicas curadas por Universo Jiménez.

El anuncio se realizó en el Auditorio Juan Carlos Rabbat, en un acto encabezado por María Belén Mendé (Fundación Universidad Siglo 21) y Carli Jiménez (Universo Jiménez). También participaron autoridades provinciales y locales, junto a representantes de cámaras empresarias, clústers tecnológicos, clubes deportivos, consulados y referentes del ecosistema cultural cordobés.

Motor de desarrollo regional

El Domo Siglo 21 no solo busca consolidar a Córdoba como polo cultural, creativo y deportivo de alcance internacional, sino también convertirse en un generador de empleo y de nuevas oportunidades de negocios. La construcción de este espacio implicará la movilización de proveedores, empresas constructoras y profesionales locales, impactando de manera directa en la economía regional.

Asimismo, el proyecto está pensado para atraer a Córdoba una agenda permanente de eventos de gran escala que hoy se concentran en otras ciudades del país y del exterior. De este modo, la provincia contará con un espacio capaz de competir con los principales venues de Latinoamérica, posicionando a Córdoba como destino estratégico para espectáculos y congresos de primer nivel.

La alianza entre la Universidad Siglo 21 y Universo Jiménez proyecta un futuro donde la educación, la cultura y el entretenimiento se potencian mutuamente. El Domo será un punto de encuentro para la innovación y la creatividad, un espacio pensado para trascender generaciones y dejar una huella en la identidad cultural y social de Córdoba y del interior del país.