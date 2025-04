Rabbat: "Hoy Argentina no es buena marca para expandirse, ha perdido un enorme prestigio a nivel educativo"

Con un mega evento con más de 6000 invitados y al que se sumaron autoridades provinciales, municipales, empresarios, miembros del Poder Judicial, artistas, académicos, estudiantes y medios de comunicación Universidad Siglo 21 celebró sus primeros 30 años de vida. La casa de altos estudios fue fundada en marzo de 1995 y hoy cuenta con 90.000 estudiantes activos y unos 100.000 egresados. La universidad construyó buena parte de su éxito con varios hitos, como fue el desarrollo de un campus de 33 hectáreas donde alberga los edificios para carreras de grado y posgrado presenciales, la incorporación de tecnología para implementar un sistema de educación distribuida -a distancia- y una serie de alianzas estratégicas para llegar a distintos países con parte de su oferta académica o con productos puntuales.

“Evolucionar la educación, para evolucionar el liderazgo de las personas. En cada aula, en cada espacio, estamos redefiniendo qué significa aprender”, remarcó Laura Rosso, actual rectora de la Siglo.

En conferencia de prensa, Rosso, la exrectora y actual vicepresidente de la Fundación Siglo 21, María Belén Mendé y su fundador y actual presidente, Juan Carlos Rabbat hablaron sobre los desafíos presentes y futuros de la educación superior, al tiempo que dejaron algunas ideas sobre los próximos proyectos de la universidad. “La Siglo tiene algunos ejes que caracterizan cual es nuestra propuesta educativa. Uno de los logros de la universidad es que hizo de la educación superior de calidad algo no elitista, es una universidad que está en todo el territorio nacional con más de 320 centros universitarios, tenemos un vínculo muy fuerte con el sector productivo y los gobiernos, formamos para generar impacto”, dijo Rosso. La rectora tomó palabras del recientemente fallecido Francisco I para sostener: “como dijo el Papa, las universidades tenemos la obligación de formar a las personas en mente, corazón y manos, necesitamos saberes, saber hacer, pero sin olvidar conectarnos con las emociones”.

Por su parte, Mendé afirmó que hay mucho trabajo para enfocarse en la autoestima para que los estudiantes no se frustren. “Nadie se salva solo, ese es un mensaje de la universidad del pasado. Hoy acompañamos a los que ingresan porque si se frustran y abandonan es lo peor para todos. Abordamos integralmente a la persona y tratamos con lo curricular y lo no curricular abordar así a la persona. A la Argentina le iría muy bien si un egresado o una egresada de Siglo 21 la condujera. Es un sueño”, marcó.

Hospital propio

Entre los planes de mediano plazo, la Siglo 21 ya empezó a gestar un proyecto, junto con Fundación OSDE, para el desarrollo de un hospital universitario en el campus. La entidad ya cuenta con 10 carreras vinculadas a la salud y acaban de lograr la aprobación para dictar medicina. El proyecto de hospital demandaría, en una primera etapa US$70 millones. “Siempre tuvimos sueños grandes, por eso tratamos que el campus lo diseñara César Pelli, el arquitecto más importante del siglo 20. Hoy, lo que soñamos está, pero esta universidad nació con vocación de excelencia. Nos falta mucho para lograr los estándares mundiales que nos gustaría tener, nos tenemos que superar, pero tenemos una demanda interna de ir a lo mejor del estado del arte en el mundo. Y hemos tenido ideología, buscamos formar profesionales con capacidad de transformar su entorno”, dijo Rabbat.

-¿Cómo se preparan para enfrentar los desafíos que tiene hoy la formación de grado y de posgrado, cuando vemos que hay mucho de la educación en debate?

-Rosso: Es muy cierto, pareciera que todo se pone en jaque y no sólo le pasa a la educación. En realidad, lo que está en jaque son muchos paradigmas que tienen que ver con lo social, lo productivo y lo cultural. Pensamos mucho el diseño de nuestras carreras fundamentados en el desarrollo de las competencias que se requieren. De lo que viene no sabemos todo, pero hay consensos marcados, las personas necesitamos flexibilidad, adaptabilidad, capacidad de aprendizaje permanente. Aprender a accionar en un contexto donde no sabemos cómo hacerlo. La formación en competencias es central, y creemos que desde el proceso de formación la interacción con lo diverso es fundamental; y complementamos el plan de estudios con un sistema de créditos para ir nutriendo su carrera con cursos cortos. No se puede negar el retraso en el sistema educativo argentino en distintos niveles. Es necesario hacer algo, desde el ingreso temprano se trabaja para equiparar conocimientos adquiridos, la diversidad es muy amplia.

-Rabbat: Usamos mucho la intermediación tecnológica para educar y tiene mucho que ver con la permanencia de los alumnos en las carreras. El sustento ideológico se complementa con un paquete tecnológico muy fuerte.

-¿Van a retomar el plan de internacionalización?

-Rabbat: La realidad de hoy es que Argentina no es buena marca para expandirse, Argentina ha perdido un enorme prestigio a nivel educativo. Si vos llevas una marca como siglo 21 al extranjero no te da valor agregado ser una universidad de Argentina. Hace algunas décadas la educación tenia prestigio y la gente venia de todos lados a estudiar al país. Hoy ya no. Conviene generar marcas locales antes que “exportar” una marca como la nuestra. De todas formas, nos internacionalizamos de otras formas, nos vinculamos con otras instituciones, hacemos contenidos y programas que vendemos y con eso llegamos a varios países.

-Al margen de estos proyectos, ¿cuáles son los objetivos y planes de Siglo 21 a largo plazo?

-Rabbat: El sueño más lejano que tenemos es que queremos, en algún momento, convertirnos en un faro en Latinoamérica y tener capacidad de impactar en la sociedad. Queremos ser la Harvard de Latinoamérica. Este campus fue diseñado para 500 años, son 36 hectáreas, entran 30 edificios más, estamos viendo un pequeño desarrollo de lo que queremos.