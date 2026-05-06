Destituyen a los fiscales que investigaron el crimen de Nora Dalmasso

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de Córdoba destituyó de sus cargos a los fiscales de Instrucción Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro que dirigieron, a lo largo de 13 años, la investigación del crimen de Nora Dalmasso.

La decisión fue por unanimidad. A partir de este momento cesan en sus funciones.

Asi finalizó el debate que insumió seis jornadas, desde la apertura con la lectura de la acusación hasta el dictado de la resolución del Jury. Los fundamentos del veredicto se conocerán el 20 de mayo próximo.

La familia Macarrón se fundió en un abrazo apenas finalizó la lectura del veredicto del jurado.

Los hijos, Facundo y Valentina; y el viudo, Marcelo Macarrón, estuvieron presentes durante la última y extensa audiencia que comenzó a las 9:00 y se extendió hasta 22:45.

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La pista que no se investigó

El eje central del debate discurrió sobre la cruda realidad de un crimen aún impune. Recién a fines de 2024 un mapeo genético arrojó la compatibilidad del ADN del parquetista Roberto Bárzola con huellas genéticas relevadas en el cinto de la bata de la víctima. Esa fue el arma homicida.

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Los hijos de Nora, Facundo y Valentina Macarrón y el viudo, Marcelo Macarrón, estuvieron presentes en la última audiencia que superó las 13 horas.

Cuando el juicio de destitución se extinguía el actual defensor de Bárzola pidió que se declare nula la toma de material biológico de su asistido y el posterior cotejo que arrojó resultado positivo, El planteo se formalizó en el Juzgado de Control de Río Cuarto.

La situación de Bárzola

Su nombre resonó en acusación conducida por la fiscal general adjunta, Betina Croppi; testimonios y defensores de los fiscales sometidos al proceso.

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En la faz penal la Cámara del Crimen de Río Cuarto lo absolvió por prescripción. Esa decisión fue recurrida y se encuentra a decisión de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia.