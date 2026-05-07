Se había especulado durante todo el día de ayer con que la señora Patricia Bullrich iba a decir algo, iba a hacer una declaración contra Manuel Adorni, que iba a tomar distancia.

Había mucha especulación en el mundo de la política e, inclusive, en algunos medios, en algunos portales, que anticipaban la aparición de Bullrich con alguna ruptura. Finalmente, apareció Patricia Bullrich en el canal América 24, entrevistada por Eduardo Feinmann.

Me pareció que dijo algo bastante razonable, que, como todo está tan sobreinterpretado como consecuencia del estado histérico de la Argentina —y, por supuesto, tiene que ver esa histeria colectiva con el estilo del presidente y con todo lo que pasa—, el presidente derrama sobre la Argentina una especie de histeria colectiva.

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Bullrich dijo que lo que debía ocurrir es que Adorni debía presentar su declaración jurada de inmediato, no esperar hasta el 31 de julio —o no recuerdo la fecha exacta, donde vence la obligatoriedad de tal presentación—, y que debía hacerlo de inmediato porque las denuncias en su contra empantanan a la administración.

Todos repetimos cosas como si fuesen ciertas, y después quién sabe si son ciertas.

¿Es cierto que está empantanada la administración del gobierno por culpa del caso Adorni? ¿O está empantanada porque está empantanada? Quién sabe.

Patricia Bullrich pidió que Manuel Adorni adelante la presentación de su declaración jurada

A veces también repito cosas que leo o escucho, y después digo: “¿Será cierto esto? ¿Es correcto que, si hay tal empantanamiento, eso se deba al caso Adorni?”.

Se dice que ningún ministro puede ir a la tele porque, si no, se le pregunta por Adorni y eso paraliza a la administración. ¿Qué tendrá que ver? De hecho, el presidente habló anoche una hora y pico a los gritos por la tele, y yo veo reportajes al ministro Caputo; son horribles los reportajes, pero hablar, hablan.

La señora Bullrich le pidió a Adorni que presente de inmediato su declaración jurada de bienes, que no espere a julio, bajo el argumento de desempantanar la administración del gobierno del presidente Milei.

Me parece una declaración muy razonable. Es más, ayer decíamos de manera irónica que Adorni había entrado en una cosa medio masoquista de esperar tres meses para presentar lo que él dice que tiene en orden y que el presidente dijo que estaba totalmente en orden. ¿Y si está tan en orden, por qué no lo presenta? Con excepción de que tiene que dar una declaración posterior a los hechos que han ocurrido, y quién sabe si son presentables.

Javier Milei defendió a Manuel Adorni a través de declaraciones explosivas y ataques a la prensa.

Esto fue interpretado como una ruptura, como un quilombo del gobierno, que está lleno de quilombos, este no es el único.

Vi a la señora Bullrich y me parece que estuvo muy bien, muy tranquila. Dijo: “Me parece que esto tiene que resolverse rápido”, muy sensata, sobre todo en comparación con el loquero que presentó el presidente un rato después en otro reportaje.

Esto produjo uno de estos clásicos terremotos argentinos, que creo que derivó en esta aparición de anoche del presidente, donde lo primero que planteó es que la señora Bullrich estaba “spoileando” lo que ya estaba resuelto, como: “La señora Bullrich lo está diciendo porque yo se lo dije a ella”, como que está utilizando información para quedar ella como la responsable o ejecutora de que Adorni presente su declaración de forma anticipada, porque, según Bullrich, el plazo está habilitado.

Esto derivó en una aparición televisiva del presidente Milei muy subida de tono en el canal La Nación+. Tomamos una captura de pantalla de la frase: “Ni en pedo se va Adorni”. El presidente fue entrevistado por Luis Majul y por Esteban Trebucq; les dijo de todo, los maltrató.

Javier Milei dijo que Adorni presentará su declaración jurada antes del 31 de julio y lanzó: "Ni en pedo se va"

“Lo que hizo Patricia fue spoilear lo que va a suceder”, dijo y, de muy mal modo, en un tono muy subido, sacado, dijo: “No lo voy a ejecutar en el altar del ego de los periodistas porque les dijo la verdad, que ustedes son solo periodistas, y si se sintieron tocados por algo que dijo Manuel, que es verdad, lo siento, pero no voy a ejecutar a gente honesta”.

El presidente supone que los comentarios de Adorni han afectado el ego de los periodistas y que, como consecuencia de esa afectación al ego de los periodistas, se desató una campaña periodística en contra de Adorni. Es un razonamiento un poco estrafalario, pero típico de estos tiempos.

Insistió en que el 95% de los periodistas son unos corrompidos inmundos, que están heridos en su ego, que el 95% de ellos mienten, que el periodismo no puede violentar el principio de inocencia, que se ponen por encima de la Constitución, que el señor Tabar, el contratista que declaró que Adorni pagó 245 mil dólares en efectivo para armar su casa, es un mentiroso, un kirchnerista y un tipo con un prontuario dudoso, y que todo este ruido viene de la mentirosa de la diputada Marcela Pagano.

En resumen, como consecuencia del reclamo que hizo Patricia Bullrich, el presidente irrumpió anoche con estas declaraciones tan agresivas, un poco a los gritos, planteando que todo esto es el resultado de una operación, que Adorni está limpio, que presentará su declaración jurada por anticipado —que debería ser hoy a la tarde o mañana a la mañana—, y volvió a insultar a la prensa.

El presidente, igual que los Kirchner, no tiene forma de desconectar un caso del hecho de que el caso se publique. Ayer razonábamos sobre eso: esta creencia que había en el kirchnerismo respecto de que un tema era un tema porque se publicaba, y que, como se publicaba, era a propósito; una estantería de ideas bastante alocadas. El presidente repite este argumento y no deja de insultar a todo el mundo.

AS/ff