El economista, Luis Palma Cané, habló con Canal E y analizó las críticas de Domingo Cavallo al programa económico del gobierno de Javier Milei y sostuvo que, aunque una apertura total del mercado cambiario “es pura teoría” en el contexto actual, el Gobierno convirtió herramientas económicas en “un objetivo en sí mismo”, limitando la flexibilidad de la política económica.

Luis Palma Cané explicó que liberar completamente el mercado cambiario podría generar una mejora en el riesgo país y en la actividad económica, pero advirtió que hoy “no se puede hacer lo que dice Cavallo ahora”. Según señaló, “es un lance muy complicado, porque cuando uno abre, está medio abierto, pero si lo abre del todo, el problema es que no hay reservas como para aguantar cualquier corrida que haya sobre ese mercado cambiario libre”.

No hay certezas de que el dólar esté completamente libre

También relativizó la idea de un mercado totalmente desregulado: “No hay ningún país que tenga un mercado absolutamente libre, siempre hay un banco central con poderosas reservas que va regulando”.

Palma Cané cuestionó el tono utilizado por el ministro de Economía Luis Caputo para responderle a Cavallo. “Los comentarios de la presidencia de Milei y del ministro Caputo, me parecen, digamos, de un nivel intelectual muy, muy bajo”, afirmó.

Además, rechazó las comparaciones entre la crisis de 2001 y el escenario actual: “No se puede comparar la situación en que Cavallo implementó el corralito y el impuesto al cheque con la situación actual, no tiene nada que ver”.

Dudas sobre el manejo de la economía por parte del Gobierno

Uno de los ejes centrales fue la política monetaria y cambiaria del Gobierno. Allí el entrevistado sostuvo que el oficialismo quedó atrapado en metas rígidas vinculadas a la emisión cero, el tipo de cambio y el superávit fiscal. “Pienso que el tipo de cambio o el control de la emisión o el superávit fiscal son instrumentos, instrumentos, y ellos lo han convertido en un objetivo en sí mismo”, aseguró.

Luego, manifestó que la prioridad debería pasar por reactivar la economía: “El objetivo de la política económica es tener estabilidad desde el punto de vista de la inflación, generar actividad económica y permitir, digamos, la monetización”.