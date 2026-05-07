PAMI: aseguran que el gobierno, “no solucionó la deuda y se extendió el no pago de las prestaciones”

El periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel, dialogó con Canal E y evaluó que la crisis del PAMI volvió al centro de la escena política y económica. También aseguró que las deudas con clínicas y sanatorios continúan pese a que el Gobierno sostiene que “la situación del PAMI ya estaba totalmente solucionada”.

Ariel Maciel describió un escenario crítico en el sistema de atención a jubilados y apuntó directamente contra la estrategia comunicacional del Gobierno. “No vamos a traer muchas novedades y menos buenas”, señaló.

Los dichos del Gobierno en cuanto a la situación del PAMI

Asimismo, recordó que semanas atrás “el Gobierno en un momento dijo, bueno, ya está, ya liberamos los pagos, ya se generaliza absolutamente todo”, e incluso afirmó que, “la semana pasada el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su informe de gestión que presentó el Congreso, bueno, lo que dijo es que la situación del PAMI ya estaba totalmente solucionada”.

Sin embargo, Maciel aseguró haber consultado directamente con prestadores privados de salud y encontró una realidad completamente distinta. “Estoy hablando con dueños de clínicas y sanatorios privados que atienden al PAMI y me dicen que no solamente no se solucionó la deuda, sino que se extendió el no pago de las prestaciones”.

Todavía hay prestadores que no recibieron ningún pago

Además, remarcó que, “desde ese momento hasta ahora no pagan absolutamente nada” y explicó que algunos prestadores “sí cobraron una partecita, pero el grueso no lo está cobrando”.

El entrevistado detalló el mecanismo de facturación y auditoría que enfrentan las clínicas que trabajan con jubilados. En este contexto, explicó que, “una clínica que atendió a jubilados durante diciembre del 2025” recién puede facturar después de un largo proceso administrativo y técnico.

“Desde ese 15 de enero tienen 45 días hábiles en el PAMI para hacer una supervisión técnica, para hacer la auditoría”, indicó. Luego agregó: “Después de que pasa esa auditoría, en el día 45, las empresas están en condiciones de facturar a los 15 días”. El problema, según describió, es que el esquema de pagos cambió y comenzó a deteriorarse durante 2026. “Ahora lo que sucedió en este año es que se empezó a pagar el 85% en la primera parte del mes y el 15% en el último”, afirmó.